Мелят от MasterChef 8: Различните видове сол

Спомняте си вероятно приказката на Ангел Каралийчев, в която се разказваше, че солта е най-скъпото.

Това е и темата на последния разговор на Нейа с Мелят Кенан в обедната кулинарна рубрика MasterЗона.

Има различни видове сол - готварска, каменна, морска, хималайска, малдонска.

Научете повече за това от разговора в аудиофайла на страницата.

