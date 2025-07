В поредния ден от гостуването на хоби-готвача Иван Черешаров в шоуто "От 10 до 2" с Нейа, той представи идея за разядка.

През лятото всички ставаме фенове на леките, но засищащи и хранителни разядки. Подходящи както за предястие, така и понякога направо за наяждане и намазване върху препечени филийки хляб.

Днес представяме едно по-малко популярно мезе, останало в сянката на българското кьополото, ливанския хумус, италианските антипасти и сръбския айвар - а именно фава, за чийто произход Турция и Гърция спорят от години.

Рецептата за фава, която ще представим днес, се приготвя от жълта леща - класическо вариво в турската кухня. В България най-популярна е зелената леща, докато в Турция се използват още сортовете червена и жълта - както за супи, така и за разядки.

А какво представлява фавата - разядка с хомогенна консистенция, наподобяваща тази на хумуса. Богата на растителни протеини и изключително засищаща и подходяща за настоящия летен сезон.

За приготвянето на фава от жълта леща ще са ни необходими 2 чаени чаши сурова жълта леща, която сваряваме в 4 чаени чаши вода. Жълтата леща се вари много по-бързо от зелената - ще бъде готова за около 20 минути, докато зърната леща започнат да се разпадат. Към варящата се леща за овкусяване добавяме половин глава лук, две скилидки чесън, сол на вкус, ч.л. куркума, сока от един лимон, 2-3 с.л. зехтин. Щом лещата се е сварила и напълно е поела водата, я пасираме до получаването на гладка смес и преместваме в плитък съд, за да се охлади и стегне за 5-6 часа в хладилник. И фавата ни е готова за сервиране!

