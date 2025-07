VICTORIA стана част от шоуто "От 10 до 2" по радио N-JOY.

Певицата представи новата си песен „We Don’t Get Along“, която идва придружена от интерлюдия с говор „Crumbs of a Modern Tragedy“.

Слушайте разговора с водещата Нейа в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров