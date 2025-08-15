Melanie Martinez анонсира лимитирания сет „Cry Baby (Deluxe)“

Мултиплатинената певица, автор на песни, режисьор и визионер Melanie Martinez отбелязва десетилетие от своя двойно платинен дебютен албум „Cry Baby“ с издаването на лимитирания сет с дългосвирещи плочи „Cry Baby (Deluxe)“, който излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик. Оригиналното издание за Деня на музикалните магазини от 2015 г. се разпродаде светкавично, като първият му тираж от 3000 копия се изкупи веднага и създаде огромно търсене на пазара за препродажба.

Като част от изданието за 10-годишнината, тя пусна и ексклузивна линия Cry Baby мърч, включваща две нови тениски, суичър с цип, ръчно огледало, плакат и потник - вече налични в официалния ѝ онлайн магазин.

„Десет години отлетяха неусетно и аз изградих такава уникална общност благодарение на създаването на този герой – Crybaby. Колко е красиво да преживеем това израстване заедно през годините и да видим толкова много съмишленици, чувствителни, страстни, креативни хора да създават приятелства за цял живот чрез това изкуство и музика. Благодаря ви за безкрайната ви любов и подкрепа. Наистина съм толкова благодарна и нямам търпение за всички очарователни артистични спомени, които ще създадем заедно в бъдеще“, казва Melanie.

Martinez представи „Cry Baby“ на 14-ти август 2015 г., отваряйки света си за публиката по целия свят. Тематично албумът представя героинята „Crybaby“ – проследявайки сърцераздирателно, завладяващо и вълнуващо пътешествие от трудно детство до себеактуализация като безстрашен и огнен женски глас за своето поколение. Албумът се нареди на 6-то място в „Billboard 200“, осигурявайки първия ѝ дебют в Топ 10 (до момента е прекарал 208 непоследователни седмици в класацията), като същевременно оглави класацията за най-добри алтернативни албуми. Този епичен визуално концептуален албум впечатляващо породи множество емблематични химни, като тройно платинения „Dollhouse“, двойно платинения „Pity Party“, „Play Date“, „Pacify Her“, „Carousel“, „Mad Hatter“ и „Soap“, както и платинените „Training Wheels“, „Sippy Cup“, „Alphabet Boy“ и „Tag, Your It“.

Martinez отбеляза годишнината с рестартиране на емблематичния си аромат „Cry Baby Perfume Milk“ в сътрудничество с “Flower Shop Perfumes Co”, който беше разпродаден само за 8 часа. Известен със своя характерен млечен аромат и колекционерско бебешко шише, първата серия от аромата пристигна през 2016 г., придобивайки култов статус като практически недостижим фаворит на феновете, след като беше разпродаден повече от 5 години.

Снимка: Орфей Мюзик

За певицата:

Melanie Martinez е разтегнала, оформила и преобразила алтернативния поп в един завладяващ, иновативен и неподражаем свят по свой собствен дизайн. Откакто се появява през 2012 г., родената в Ню Йорк латиноамериканска певица, автор на песни, режисьор и визионер не само размива жанровите граници, но и между реалността и фантазията, привличайки публиката в топлата прегръдка на уникалното си артистично майсторство. Martinez си проправя път с вече емблематичния си дебютен албум от 2015 г. – „Cry Baby“. Двойно платиненият албум, който тази година отбелязва своята 10-та годишнина, роди трикратно платинената „Dollhouse“, двукратно платинените хитове „Pity Party“, „Play Date“, „Pacify Her“, „Carousel“, „Mad Hatter“ и „Soap“, както и платинените фаворити „Training Wheels“, „Sippy Cup“, „Alphabet Boy“ и „Tag, Your It“. След като се изкачи до #6 в „Billboard 200“, този епос остана 208 непоследователни седмици в класацията. Вследствие на това тя отбеляза два последователни дебюта в Топ 3 на „Billboard 200“ с платинено сертифицираните „K-12“ (2019) и „PORTALS“ (2023) - първият, заедно с придружаващ го музикален филм със същото име, а вторият, който се нареди на #2 и роди хитовете „VOID“ и „DEATH“ – първите ѝ оригинални песни, дебютирали в „Billboard Hot 100“. През 2024 г. тя предприема първото по рода си глобално хедлайн турне – „The Trilogy Tour“, на легендарни места на множество континенти, включително разпродадени последователни вечери в „Madison Square Garden“. По време на турнето Martinez демонстрира еволюцията на алтер егото си „Crybaby“, с изпълнение на живо, включващо хитове от трите ѝ албума, които заедно са събрали над 39 милиарда стриймвания по целия свят до момента.