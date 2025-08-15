На живо
7
На живо

Melanie Martinez анонсира лимитирания сет „Cry Baby (Deluxe)“

Оригиналното издание за Деня на музикалните магазини от 2015 г. се разпродаде светкавично, като първият му тираж от 3000 копия се изкупи веднага и създаде огромно търсене на пазара за препродажба

Публикувано на 15 Август 2025
Melanie Martinez анонсира лимитирания сет „Cry Baby (Deluxe)“
Снимка: Орфей Мюзик

Мултиплатинената певица, автор на песни, режисьор и визионер Melanie Martinez отбелязва десетилетие от своя двойно платинен дебютен албум „Cry Baby“ с издаването на лимитирания сет с дългосвирещи плочи „Cry Baby (Deluxe)“, който излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик. Оригиналното издание за Деня на музикалните магазини от 2015 г. се разпродаде светкавично, като първият му тираж от 3000 копия се изкупи веднага и създаде огромно търсене на пазара за препродажба.

Като част от изданието за 10-годишнината, тя пусна и ексклузивна линия Cry Baby мърч, включваща две нови тениски, суичър с цип, ръчно огледало, плакат и потник - вече налични в официалния ѝ онлайн магазин.

„Десет години отлетяха неусетно и аз изградих такава уникална общност благодарение на създаването на този герой – Crybaby. Колко е красиво да преживеем това израстване заедно през годините и да видим толкова много съмишленици, чувствителни, страстни, креативни хора да създават приятелства за цял живот чрез това изкуство и музика. Благодаря ви за безкрайната ви любов и подкрепа. Наистина съм толкова благодарна и нямам търпение за всички очарователни артистични спомени, които ще създадем заедно в бъдеще“, казва Melanie.

Martinez представи „Cry Baby“ на 14-ти август 2015 г., отваряйки света си за публиката по целия свят. Тематично албумът представя героинята „Crybaby“ – проследявайки сърцераздирателно, завладяващо и вълнуващо пътешествие от трудно детство до себеактуализация като безстрашен и огнен женски глас за своето поколение. Албумът се нареди на 6-то място в „Billboard 200“, осигурявайки първия ѝ дебют в Топ 10 (до момента е прекарал 208 непоследователни седмици в класацията), като същевременно оглави класацията за най-добри алтернативни албуми. Този епичен визуално концептуален албум впечатляващо породи множество емблематични химни, като тройно платинения „Dollhouse“, двойно платинения „Pity Party“, „Play Date“, „Pacify Her“, „Carousel“, „Mad Hatter“ и „Soap“, както и платинените „Training Wheels“, „Sippy Cup“, „Alphabet Boy“ и „Tag, Your It“.

Martinez отбеляза годишнината с рестартиране на емблематичния си аромат „Cry Baby Perfume Milk“ в сътрудничество с “Flower Shop Perfumes Co”, който беше разпродаден само за 8 часа. Известен със своя характерен млечен аромат и колекционерско бебешко шише, първата серия от аромата пристигна през 2016 г., придобивайки култов статус като практически недостижим фаворит на феновете, след като беше разпродаден повече от 5 години.

Снимка: Орфей Мюзик

За певицата:
Melanie Martinez е разтегнала, оформила и преобразила алтернативния поп в един завладяващ, иновативен и неподражаем свят по свой собствен дизайн. Откакто се появява през 2012 г., родената в Ню Йорк латиноамериканска певица, автор на песни, режисьор и визионер не само размива жанровите граници, но и между реалността и фантазията, привличайки публиката в топлата прегръдка на уникалното си артистично майсторство. Martinez си проправя път с вече емблематичния си дебютен албум от 2015 г. – „Cry Baby“. Двойно платиненият албум, който тази година отбелязва своята 10-та годишнина, роди трикратно платинената „Dollhouse“, двукратно платинените хитове „Pity Party“, „Play Date“, „Pacify Her“, „Carousel“, „Mad Hatter“ и „Soap“, както и платинените фаворити „Training Wheels“, „Sippy Cup“, „Alphabet Boy“ и „Tag, Your It“. След като се изкачи до #6 в „Billboard 200“, този епос остана 208 непоследователни седмици в класацията. Вследствие на това тя отбеляза два последователни дебюта в Топ 3 на „Billboard 200“ с платинено сертифицираните „K-12“ (2019) и „PORTALS“ (2023) - първият, заедно с придружаващ го музикален филм със същото име, а вторият, който се нареди на #2 и роди хитовете „VOID“ и „DEATH“ – първите ѝ оригинални песни, дебютирали в „Billboard Hot 100“. През 2024 г. тя предприема първото по рода си глобално хедлайн турне – „The Trilogy Tour“, на легендарни места на множество континенти, включително разпродадени последователни вечери в „Madison Square Garden“. По време на турнето Martinez демонстрира еволюцията на алтер егото си „Crybaby“, с изпълнение на живо, включващо хитове от трите ѝ албума, които заедно са събрали над 39 милиарда стриймвания по целия свят до момента.

Ключови думи: