Дара Екимова с нов успех

Песента „Stunner”, написана в България по време на международния лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp и изпълнена от корейската суперзвезда TEN, е класирана на седмо място в годишната селекция на Billboard за най-добри K-pop песни на 2025 година.

В авторския екип има и българско участие. В „Stunner” Дара Екимова застава редом до световни автори в едно от най-влиятелните музикални пространства днес - K-pop сцената.

“На база на срещите между наши и чужди автори на територията на Sofia Songwriting Camp всяка година, започва да се ражда истински международен ентусиазъм за таланта на българските творци. Присъствието на Дара Екимова като автор в една от най-силните световни продукции за миналата година е истинско постижение както за нея като автор, така за цялото ни авторско съсловие. Започваме да сбъдваме една мечта“, сподели Саня Армутлиева, управляващ директор на „Вирджиния Рекърдс“ и „Вирджиния Пъблишинг“.