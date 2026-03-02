Alex Warren със заявка за нов хит

Alex Warren издаде новия си сингъл.

„FEVER DREAM“ идва придружен от музикален видеоклип.

Оптимистичното и неустоимо закачливо парче най-накрая е достъпно за феновете, благодарение на голямото търсене, след като седмици наред Warren рекламираше албума в социалните си мрежи, като публикациите му събраха близо 100 милиона гледания.

Песента улавя сюрреалистичната интензивност на живота под пълна пара, от силна романтична любов, която отразява първата среща на Alex със съпругата му Kouvr, до постоянно променящия се хаос на славата.

Сингълът, готов за танци, бележи въведението в следващата глава от живота на Warren след успешната му 2025 година.

Придружаващият го музикален видеоклип, режисиран от Andrew Theodore Balasia, представя Аlex в подобна на сън сцена с поредица от хаотични събития и включва специално камео на иконата Paris Hilton.

Като шофьор на туристически автобус в Лос Анджелис, той се натъква на фънки, харизматичен, пъстър и граничещ с абсурда свят, където откриваме странностите сред ежедневието в неочаквани моменти на празнуване, игра и любов, преди най-накрая да се събуди от буквалния „трескав сън“, връщайки се към реалността.

През уикенда Alex изпълни своя глобален хит „Ordinary“ на наградите BRIT, където песента бе номинирана за „Международна песен на годината“. Парчето оформи определящата кариера на Warren година с рекордни глобални статистики в различни класации, радиостанции, номинации за награди и други.

Общо песента е стриймвана над 3 милиарда пъти само за една година от издаването си и беше най-продаваният сингъл в САЩ миналата година.

Следващата стъпка на Аlex е турнето му „Finding Family On The Road“, което започва в Европа през април, последвано от участия в САЩ и Канада през лятото.

Емблематичната O2 зала в Лондон и Madison Square Garden в Ню Йорк бяха разпродадени веднага. За да анонсира участието си в САЩ, Аlex пусна комедиен трейлър с участието на Jennifer Aniston и Max Greenfield.

Снимка: Jack Dytrych

ALEX WARREN – FINDING FAMILY ON THE ROAD TOUR:

Saturday, April 4 –Düsseldorf, DE– PSD Bank Dome

Monday, April 6 - Amsterdam, NL - Ziggo Dome

Tuesday, April 7 - Amsterdam, NL - Ziggo Dome

Thursday, April 9 - Paris, FR - Accor Arena

Friday, April 10 - Frankfurt, DE - Festhalle

Monday, April 13 - Berlin, DE - Uber Arena

Wednesday, April 15 - Oslo, NO - Unity Arena

Thursday, April 16 - Copenhagen, DK - Royal Arena

Saturday, April 18 - Antwerp, BE - AFAS Dome

Monday, April 20 - London, UK - The O2

Tuesday, April 21 - London, UK - The O2

Thursday, April 23 - Newcastle, UK - Utilita Arena

Friday, April 24 - Birmingham, UK - Utilita Arena

Sunday, April 26 - Glasgow, UK - OVO Hydro

Monday, April 27 - Manchester, UK - Co-op Live

Wednesday, April 29 - Leeds, UK - First Direct Bank Arena

Thursday, April 30 - Nottingham, UK - Motorpoint Arena

Saturday, May 2 - Belfast, UK - SSE Arena

Monday, May 4 - Manchester, UK - Co-op Live

Wednesday, May 6 - Dublin, IE - 3Arena

Thursday, May 7 - Dublin, IE - 3Arena

Monday, May 25 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

Wednesday, May 27 - Houston, TX - Toyota Center

Friday, May 29 - Fort Worth, TX - Dickies Arena

Saturday, May 30 - Austin, TX - Moody Center ATX

Tuesday, June 2 - Morrison CO - Red Rocks Amphitheatre

Friday, June 5 - Phoenix, AZ - Mortgage Matchup Center

Saturday, June 6 - Los Angeles, CA - Crypto.com Arena

Monday, June 8 - San Diego, CA - Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University

Friday, June 12 - Portland, OR - Moda Center

Saturday, June 13 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena

Sunday, June 14 - Vancouver, BC - Rogers Arena

Wednesday, June 17 - Salt Lake City, UT - Utah First Credit Union Amphitheatre

Friday, June 19 - Omaha, NE - CHI Health Center

Sunday, June 21 - Kansas City, MO - T-Mobile Center

Tuesday, June 23 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

Thursday, June 25 - Atlanta GA - State Farm Arena

Friday, June 26 - Charlotte, NC - Spectrum Center

Saturday, June 27 - Cleveland, OH - Rocket Arena

Monday, June 29 - Chicago, IL - United Center

Thursday, July 2 - Minneapolis, MN - Grand Casino Arena

Friday, July 3 - Milwaukee, WI - Summerfest - American Family Insurance Amphitheater

Sunday, July 5 - Detroit, MI - Little Caesars Arena

Tuesday, July 7 - Toronto, ON - RBC Amphitheatre

Wednesday, July 8 - Montreal, QC - Bell Centre

Friday, July 10 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena

Saturday, July 11 - Columbia, MD - Merriweather Post Pavillion

Monday, July 13 - Boston, MA - TD Garden

Wednesday, July 15 - New York, NY - Madison Square Garden

За Alex Warren

Номинираният за “GRAMMY” певец и автор на песни Alex Warren е една от пробивните звездите през 2025 г. в световен мащаб. С впечатляващите над 7,7 милиарда стриймвания в кариерата си и над 49 милиона слушатели месечно в Spotify, хитът му „Ordinary“, издаден през февруари, вече е тройно платинен и превзема света.

С над 3 милиарда стриймвания, песента се задържа на #1 в “Billboard Hot 100” в продължение на 10 седмици и е най-продаваната песен, издадена през 2025 г. в САЩ. Тя също така прекара 10 седмици на #1 в класациите за песни на „Billboard“ – „Global 200” и „Global 200” извън САЩ, както и 13 седмици на първо място в класацията за песни на Обединеното кралство. „Ordinary“ също така се задържа 16 седмици на първо място в радиостанциите в САЩ с формат Pop, чупейки рекорда за най-дълго пребиваване в тази класация.

След успеха на „Ordinary“, Warren издаде дебютния си албум “You’ll Be Alright, Kid” през юли, който наскоро получи платинен сертификат в знак на признание за над 1 милион продадени албума от издаването му на 18 юли. Той също така остана в топ 10 на класацията за албуми Billboard 200 в продължение на 13 непоследователни седмици, след като дебютира в топ 5. “You’ll Be Alright, Kid” е 7-ият най-стриймван албум в световен мащаб в Spotify за 2025 г. Албумът включва множество песни от класацията Billboard Hot 100; „Ordinary“, „Eternity“, „Bloodline“ ft. Jelly Roll, „On My Mind“ ft. ROSÉ и „Burning Down“ с Joe Jonas.

Alex е правил разтърсващи изпълнения, дебютирайки на церемония по връчване на награди на „American Music Awards“ през 2025 г. и наскоро се качи на сцената на „MTV Video Music Awards“ през 2025 г. Той също така направи телевизионния си дебют в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, имаше изпълнение заедно с Ed Sheeran на „Coachella“ и се присъедини към Jelly Roll по време на „Stagecoach“.

Аlex наскоро обяви, че ще бъде хедлайнер на арени в Северна Америка и ЕС/Обединеното кралство по време на турнето си „Finding Family On The Road“, което ще започне през април. Това турне е продължение на наскоро приключилото му разпродадено турне „Cheaper Than Therapy Global Tour“, което включваше 63 концерта в Европа и Северна Америка и над 250 000 продадени билета.

През 2024 г. Warren издаде „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, който мигновено се изстреля в класациите по целия свят. Албумът е допълнително подчертан от глобалния успех на Warren с друга забележителна платинена песен „Carry You Home“, която е събрала над половин милиард стриймвания в цял свят. Известен със своите уязвими поп мелодии, страстни вокали и лирична откровеност, Warren спечели феновете с тези дълбоко лични сингли.

Той беше включен в списъка “Talented Emerging Artists Making Their Mark“ на „People Magazine“, „Artist Accelerator Program“ на „Sirius XM“ и беше обявен за един от артистите, които да следим през 2025 г. от „Tidal“ и „Amazon Music“. Съвсем наскоро той беше обявен за „On The Verge“ изпълнител от „iHeart Radio“. Наскоро той спечели награда за най-добър нов изпълнител на „MTV VMA“ (с общо 4 номинации) и награда за международен пробив на наградите „NRJ“ (общо 3 номинации).