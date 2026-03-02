Alex Warren със заявка за нов хит

Alex Warren издаде новия си сингъл.
„FEVER DREAM“ идва придружен от музикален видеоклип.
Оптимистичното и неустоимо закачливо парче най-накрая е достъпно за феновете, благодарение на голямото търсене, след като седмици наред Warren рекламираше албума в социалните си мрежи, като публикациите му събраха близо 100 милиона гледания.
Песента улавя сюрреалистичната интензивност на живота под пълна пара, от силна романтична любов, която отразява първата среща на Alex със съпругата му Kouvr, до постоянно променящия се хаос на славата.
Сингълът, готов за танци, бележи въведението в следващата глава от живота на Warren след успешната му 2025 година.
Придружаващият го музикален видеоклип, режисиран от Andrew Theodore Balasia, представя Аlex в подобна на сън сцена с поредица от хаотични събития и включва специално камео на иконата Paris Hilton.
Като шофьор на туристически автобус в Лос Анджелис, той се натъква на фънки, харизматичен, пъстър и граничещ с абсурда свят, където откриваме странностите сред ежедневието в неочаквани моменти на празнуване, игра и любов, преди най-накрая да се събуди от буквалния „трескав сън“, връщайки се към реалността.
През уикенда Alex изпълни своя глобален хит „Ordinary“ на наградите BRIT, където песента бе номинирана за „Международна песен на годината“. Парчето оформи определящата кариера на Warren година с рекордни глобални статистики в различни класации, радиостанции, номинации за награди и други.
Общо песента е стриймвана над 3 милиарда пъти само за една година от издаването си и беше най-продаваният сингъл в САЩ миналата година.
Следващата стъпка на Аlex е турнето му „Finding Family On The Road“, което започва в Европа през април, последвано от участия в САЩ и Канада през лятото.
Емблематичната O2 зала в Лондон и Madison Square Garden в Ню Йорк бяха разпродадени веднага. За да анонсира участието си в САЩ, Аlex пусна комедиен трейлър с участието на Jennifer Aniston и Max Greenfield.
ALEX WARREN – FINDING FAMILY ON THE ROAD TOUR:
Saturday, April 4 –Düsseldorf, DE– PSD Bank Dome
Monday, April 6 - Amsterdam, NL - Ziggo Dome
Tuesday, April 7 - Amsterdam, NL - Ziggo Dome
Thursday, April 9 - Paris, FR - Accor Arena
Friday, April 10 - Frankfurt, DE - Festhalle
Monday, April 13 - Berlin, DE - Uber Arena
Wednesday, April 15 - Oslo, NO - Unity Arena
Thursday, April 16 - Copenhagen, DK - Royal Arena
Saturday, April 18 - Antwerp, BE - AFAS Dome
Monday, April 20 - London, UK - The O2
Tuesday, April 21 - London, UK - The O2
Thursday, April 23 - Newcastle, UK - Utilita Arena
Friday, April 24 - Birmingham, UK - Utilita Arena
Sunday, April 26 - Glasgow, UK - OVO Hydro
Monday, April 27 - Manchester, UK - Co-op Live
Wednesday, April 29 - Leeds, UK - First Direct Bank Arena
Thursday, April 30 - Nottingham, UK - Motorpoint Arena
Saturday, May 2 - Belfast, UK - SSE Arena
Monday, May 4 - Manchester, UK - Co-op Live
Wednesday, May 6 - Dublin, IE - 3Arena
Thursday, May 7 - Dublin, IE - 3Arena
Monday, May 25 - Nashville, TN - Bridgestone Arena
Wednesday, May 27 - Houston, TX - Toyota Center
Friday, May 29 - Fort Worth, TX - Dickies Arena
Saturday, May 30 - Austin, TX - Moody Center ATX
Tuesday, June 2 - Morrison CO - Red Rocks Amphitheatre
Friday, June 5 - Phoenix, AZ - Mortgage Matchup Center
Saturday, June 6 - Los Angeles, CA - Crypto.com Arena
Monday, June 8 - San Diego, CA - Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University
Friday, June 12 - Portland, OR - Moda Center
Saturday, June 13 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena
Sunday, June 14 - Vancouver, BC - Rogers Arena
Wednesday, June 17 - Salt Lake City, UT - Utah First Credit Union Amphitheatre
Friday, June 19 - Omaha, NE - CHI Health Center
Sunday, June 21 - Kansas City, MO - T-Mobile Center
Tuesday, June 23 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena
Thursday, June 25 - Atlanta GA - State Farm Arena
Friday, June 26 - Charlotte, NC - Spectrum Center
Saturday, June 27 - Cleveland, OH - Rocket Arena
Monday, June 29 - Chicago, IL - United Center
Thursday, July 2 - Minneapolis, MN - Grand Casino Arena
Friday, July 3 - Milwaukee, WI - Summerfest - American Family Insurance Amphitheater
Sunday, July 5 - Detroit, MI - Little Caesars Arena
Tuesday, July 7 - Toronto, ON - RBC Amphitheatre
Wednesday, July 8 - Montreal, QC - Bell Centre
Friday, July 10 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena
Saturday, July 11 - Columbia, MD - Merriweather Post Pavillion
Monday, July 13 - Boston, MA - TD Garden
Wednesday, July 15 - New York, NY - Madison Square Garden
За Alex Warren
Номинираният за “GRAMMY” певец и автор на песни Alex Warren е една от пробивните звездите през 2025 г. в световен мащаб. С впечатляващите над 7,7 милиарда стриймвания в кариерата си и над 49 милиона слушатели месечно в Spotify, хитът му „Ordinary“, издаден през февруари, вече е тройно платинен и превзема света.
С над 3 милиарда стриймвания, песента се задържа на #1 в “Billboard Hot 100” в продължение на 10 седмици и е най-продаваната песен, издадена през 2025 г. в САЩ. Тя също така прекара 10 седмици на #1 в класациите за песни на „Billboard“ – „Global 200” и „Global 200” извън САЩ, както и 13 седмици на първо място в класацията за песни на Обединеното кралство. „Ordinary“ също така се задържа 16 седмици на първо място в радиостанциите в САЩ с формат Pop, чупейки рекорда за най-дълго пребиваване в тази класация.
След успеха на „Ordinary“, Warren издаде дебютния си албум “You’ll Be Alright, Kid” през юли, който наскоро получи платинен сертификат в знак на признание за над 1 милион продадени албума от издаването му на 18 юли. Той също така остана в топ 10 на класацията за албуми Billboard 200 в продължение на 13 непоследователни седмици, след като дебютира в топ 5. “You’ll Be Alright, Kid” е 7-ият най-стриймван албум в световен мащаб в Spotify за 2025 г. Албумът включва множество песни от класацията Billboard Hot 100; „Ordinary“, „Eternity“, „Bloodline“ ft. Jelly Roll, „On My Mind“ ft. ROSÉ и „Burning Down“ с Joe Jonas.
Alex е правил разтърсващи изпълнения, дебютирайки на церемония по връчване на награди на „American Music Awards“ през 2025 г. и наскоро се качи на сцената на „MTV Video Music Awards“ през 2025 г. Той също така направи телевизионния си дебют в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, имаше изпълнение заедно с Ed Sheeran на „Coachella“ и се присъедини към Jelly Roll по време на „Stagecoach“.
Аlex наскоро обяви, че ще бъде хедлайнер на арени в Северна Америка и ЕС/Обединеното кралство по време на турнето си „Finding Family On The Road“, което ще започне през април. Това турне е продължение на наскоро приключилото му разпродадено турне „Cheaper Than Therapy Global Tour“, което включваше 63 концерта в Европа и Северна Америка и над 250 000 продадени билета.
През 2024 г. Warren издаде „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, който мигновено се изстреля в класациите по целия свят. Албумът е допълнително подчертан от глобалния успех на Warren с друга забележителна платинена песен „Carry You Home“, която е събрала над половин милиард стриймвания в цял свят. Известен със своите уязвими поп мелодии, страстни вокали и лирична откровеност, Warren спечели феновете с тези дълбоко лични сингли.
Той беше включен в списъка “Talented Emerging Artists Making Their Mark“ на „People Magazine“, „Artist Accelerator Program“ на „Sirius XM“ и беше обявен за един от артистите, които да следим през 2025 г. от „Tidal“ и „Amazon Music“. Съвсем наскоро той беше обявен за „On The Verge“ изпълнител от „iHeart Radio“. Наскоро той спечели награда за най-добър нов изпълнител на „MTV VMA“ (с общо 4 номинации) и награда за международен пробив на наградите „NRJ“ (общо 3 номинации).