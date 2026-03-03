„BANGARANGA“ с най-много гледания само за 48 часа

Със своята енергия и силна идентичност, DARA носи амбицията България отново да заеме място на голямата европейска сцена. След национална селекция, организирана от Българската национална телевизия, страната ни ще бъде представена с песента „BANGARANGA“ - динамична, дръзка и запомняща се заявка за силно българско присъствие в конкурса за песен „Евровизия“ през 2026 г.

Още в първите часове след финала песента предизвика силен интерес в социалните мрежи и сред общностите на конкурса. Във фенските форуми на Балканите „BANGARANGA“ вече се обсъжда като една от най-обещаващите заявки в региона. Ранните коментари подчертават сценичната харизма на DARA и потенциала на песента да се открои в полуфиналната конкуренция.

Снимка: БНТ

„BANGARANGA“ е енергийна експлозия - съвременна поп продукция с международен заряд. Заглавието носи асоциации за бунт и сила - метафора за вътрешната смелост да бъдеш себе си. „BANGARANGA“ не просто звучи съвременно - тя звучи уверено, глобално и конкурентно. Автори на музиката и текста са самата DARA, Anne Judith Wik, Christian Tarcea (Monoir) и гръцкият композитор Dimitris Kontopoulos.

Програмата на DARA веднага след приключилата селекция е на високи обороти. Певицата замина за Стокхолм, където й предстои среща с режисьора и екипа, които ще работят по постановката на представянето й във Виена. Започват репетиции на всички нива. Предстоят поредица от международни участия в официални евровизионни събития в различни европейски столици. Всички новини, подробности и ексклузивно съдържание от подготовката за конкурса могат да бъдат проследени в официалните социални мрежи на певицата.

Песенният конкурс "Евровизия" 2026 ще се проведе във Виена, Австрия. България ще се състезава във втория полуфинал на 14 май, където „BANGARANGA“ ще направи своята международна премиера пред милионна телевизионна аудитория.