Bruno Mars издаде нов албум

Отбелязвайки десетилетие от последния си солов проект, Bruno Mars официално се завръща днес с дългоочаквания си четвърти солов албум „The Romantic“.

Проектът включва песни, сред които експлозивната „I Just Might“, която стана първият му дебют под номер 1 в Billboard Hot 100, и „Risk It All“, придружена от официален музикален видеоклип, режисиран от Bruno и Daniel Ramos, който вече е в YouTube. За да засили интереса, Brunо представи албума премиерно във всички радио станции на iHeartRadio, докато го излъчваше на живо в TikTok Live.

Изданието пристига успоредно с множество активности по целия свят, включително мобилни камиони за цветя, разпространяващи рози, стени с „любовни ключалки“, разположени по целия свят, и временното откриване на The Romantic Flower Shop в Лос Анджелис в магазина за подаръци Tommy's на Pico Blvd.

„The Romantic“ идва след продължаващия успех на Bruno в класациите, като предишните му сингли включват носителя на наградата GRAMMY „Die With A Smile“ с Lady Gaga, който стана най-бързо достигналата 1 милиард стриймвания песен в историята на Spotify и оглави класацията Billboard Global 200 за рекордните 18 седмици, както и всепризнатия сингъл „APT.“ с ROSÉ – последният от които наскоро беше обявен за най-продавания сингъл в световен мащаб на IFPI за 2025 г., коронясан за най-стриймваната песен в световен мащаб за 2025 г. от Apple Music и постигна 19 седмици на първо място в Billboard Global Excl. U.S. Chart и 12 седмици на първо място в Billboard Global 200 Chart. Освен огромните си постижения в световните класации, „APT.“ спечели и „Песен на годината“ на наградите MTV Video Music Awards за 2025 г. и спечели три номинации на 68-ите годишни награди GRAMMY за „Песен на годината“, „Запис на годината“ и „Най-добро поп дуо/групово изпълнение“ тази година.

Bruno продължава да се доказва като една от най-влиятелните сили в музикалната индустрия. През януари 2025 г. той стана първият изпълнител в историята на Spotify, който надмина 150 милиона слушатели месечно, което го класира сред най-добрите световни изпълнители на платформата.

През октомври 2022 г. той стана първият изпълнител в историята на RIAA, получил шест диамантено сертифицирани сингъла. Към 2026 г. той е достигнал поне седем диамантени сертификата на RIAA за песни, включително „Just the Way You Are“, която сега е най-високо сертифицираната песен в историята с 21-кратен RIAA Platinum, „Uptown Funk“ (с Mark Ronson), „Grenade“, „That’s What I Like“, „When I Was Your Man“, „Locked Out of Heaven“ и „The Lazy Song“. Дебютният му албум “Doo-Wops & Hooligans” е най-дълго издаваният студиен албум на солов мъжки изпълнител в Billboard 200, с над 345 седмици в класацията. Той си е осигурил девет сингъла номер едно в Billboard Hot 100 и е прекарал общо 30 седмици на върха на Global 200 с хитовете си от 2024–2025 г.

„The Romantic“ вече е достъпен навсякъде чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

The Romantic Tracklist:

Risk It All

Cha Cha Cha

I Just Might

God Was Showing Off

Why You Wanna Fight?

On My Soul

Something Serious

Nothing Left

Dance With Me

Bruno Mars е 16-кратен носител на награда GRAMMY, световна суперзвезда, певец, автор на песни, мултиинструменталист, продуцент и един от най-стриймваните изпълнители в света. Известен със своето шоуменство и оглавяване на класации, Bruno е поставил редица рекорди през кариерата си, включително като първият изпълнител, достигнал 150 милиона слушатели месечно в Spotify, появявайки се в две от най-бързо достигналите един милиард стрийминга песни (за „Die with a Smile“ с Лейди Гага и „APT.“ с ROSÉ, и постигайки най-високо сертифицираната песен в историята на RIAA с „Just the Way You Are“ от 2010 г.). Откакто стартира поредица от хитове през 2009 г., Bruno е продал над 150 милиона записи по целия свят, което го прави един от най-продаваните изпълнители на всички времена. Освен работата си като солов изпълнител, Brunо е член на дуото Silk Sonic с Anderson Paak. В допълнение към 35-те си хита в Billboard Hot 100, включително девет сингъла номер едно, Brunо е носител на 16 награди GRAMMY (включително „Албум на годината“ за „24K Magic“), 14 награди American Music Awards и седем награди MTV Video Music Awards. Неговото световно турне “24K Magic” е сред най-касовите турнета в историята и е сред десетте най-касови през 2010-те. Съвсем наскоро „I Just Might“, водещият сингъл от дългоочаквания му четвърти солов албум “The Romantic”, стана неговият дебютен албум номер 1 и 10-тата му песен номер 1 в класацията Billboard Hot 100. Проектът, който отбелязва първия му солов албум от десетилетие, вече е достъпен навсякъде.