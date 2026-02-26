Melanie Martinez издава сингъла “Disney Princess”

Мултиплатинената, многостранно развита певица Melanie Martinez, продължава да проправя пътя към предстоящия си албум с издаването на сардоничния сингъл „Disney Princess“. Остра като бръснач подигравка с превръщането на жените в стоки от страна на обществото, песента преосмисля идеята за „продажба на душата“, като нещо далеч по-коварно.

Говорейки за песента, Melanie споделя: „Обичам да пиша за развлекателната индустрия и как тя влияе на жените. Това е перфектен микрокосмос на света около нас, колко безчувствен и откъснат можеш да станеш, ако позволиш на другите да те комерсиализират“.

Вярна на формáта си, Melanie не просто пише песни – тя създава завладяващи светове с точна прецизност. Тази нова ера се разгръща като дистопична, кинематографична вселена, която се усеща по-малко като фантазия и повече като изкривено отражение на нашата собствена реалност.

С над 30 милиарда глобални стриймвания, 5,54 милиарда официални гледания в YouTube и над 62,2 милиона последователи в различни платформи, Melanie Martinez е оформила и преобразила алтернативния поп в един завладяващ, иновативен и неподражаем свят по свой собствен дизайн. Откакто се появява през 2012 г., родената в Ню Йорк латиноамериканска певица, автор на песни, режисьор и визионер не само размива границите между жанровете, но и между реалността и фантазията, привличайки публиката в топлата прегръдка на уникалното си изкуство.

Мartinez пробива път с емблематичния си дебютен албум от 2015 г. “CRY BABY”. Двукратно платиненият албум отбеляза 10-ата си годишнина миналата година и е майка на трикратно платинения „Dollhouse“, двукратно платинените хитове „Pity Party“, „Play Date“, „Pacify Her“, „Carousel“, „Mad Hatter“ и „Soap“, както и на платинените фаворити „Training Wheels“, „Sippy Cup“, „Alphabet Boy“ и „Tag, You’re It“. След като се изкачи до №6 в Billboard 200, този дебютен албум записа 208 непоследователни седмици в класацията. В резултат на това тя отбеляза два последователни дебюта в Топ 3 на Billboard 200 с платинено сертифицираните K-12 (2019) и PORTALS (2023). И трите албума дебютираха на №1 в класацията Billboard Alternative. След издаването на K-12, Мelanie направи и своя филмов дебют с придружаващ мюзикъл със същото име, който след издаването си беше №6 в боксофиса по целия свят. По време на турнето си за този албум, тя дарява по един долар от всеки билет на The Trevor Project.

Снимка: WMG

“PORTALS” дебютира в Billboard 200 на №2 и породи „VOID“ и „DEATH“, първите ѝ оригинални песни, дебютирали в Billboard Hot 100. През 2023 г. Меlanie пусна и парфюмна линия в партньорство с Flower Shop Perfumes. Това се случва след като оригиналният ѝ парфюм “CRY BABY”, който беше самостоятелно издаден през 2016 г., постигна голям успех с разпродадени билети за нейни изпълнения. Оттогава колекцията се разшири, за да включва свещи, спрейове за тяло и парфюмни висулки. Нейните аромати бързо се откроиха в категорията, нареждайки се сред петте най-продавани в ScentBar, водещия независим търговец на парфюми в страната. През 2024 г. Маrtines предприема първото по рода си световно турне “The Trilogy Tour”, изпълвайки легендарни места на множество континенти, включително разпродадени последователни вечери в Madison Square Garden в Ню Йорк. През 2024 г. изпълнителката е хедлайнер и на световноизвестния фестивал Lollapalooza в Чикаго и фестивала Corona Capital в Мексико Сити.

