Blanka с първа балада

Новият сингъл на Blanka, „I'm Just A Human“, е първата балада в кариерата ѝ, и представлява нова, зряла и емоционална страна на изпълнителката.

Родена от сърцето, песента служи като личен отговор на омразата, натиска и трудните емоции, с които се е сблъсквала, докато е преследвала мечтите си.

В тази песен Blankа разкрива част от себе си, която публиката все още не е видяла. Тя разказва история за сила и решителност, но също и за моменти на слабост – онези моменти, когато тя се чувства без дъх и губи вяра в себе си. Именно в тези моменти вярата ѝ в Бог играе ключова роля, осигурявайки мира, надеждата и силата, необходими за упорство въпреки трудностите.

Този сингъл бележи началото на нова глава в творчеството на Blankа, вкоренена в автентичността, истината и емоционалната дълбочина. Това е манифест на чувствителност и смелост, който представя изпълнителката от съвсем различна, дълбоко лична гледна точка.