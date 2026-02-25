Kygo с нова впечатляваща колаборация с Khalid и Gryffin

Норвежкият DJ и продуцент Kygo събира отново във впечатляваща колаборация шесткратно номинирания за GRAMMY артист Khalid и американския DJ и продуцент Gryffin.

„Save My Love“ отбелязва нова глава в сътрудничеството между Kygo и Gryffin след хита им „Woke Up In Love“ от 2022 г., който натрупа над 240 милиона стрийма. В новата си обща работа двамата надграждат синергията си с още по-силно мелодично присъствие, докато разпознаваемият глас на Khalid придава R&B усещане.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

С над 23 милиарда глобални стрийма, Kygo е сред най-влиятелните имена в електронната музика, с хитове като „It Ain’t Me“ със Selena Gomez и „Higher Love“ с Whitney Houston, както и успешните албуми „Golden Hour“ и „Thrill Of The Chase“. Khalid има над 40 милиарда стрийма и е сред водещите гласове в съвременния поп и R&B, а Gryffin се утвърждава като ключова фигура в мелодичната денс сцена с продукции за Tove Lo, Maroon 5 и Years & Years, както и със собствен каталог от милиарди стриймове.

Премиерата на „Save My Love“ съвпада с активен фестивален сезон за Kygo през 2026 г., включващ участия на сцени като Lollapalooza в Южна Америка, както и редица събития в САЩ и Мексико.