Kita Alexander издава нов албум през лятото

Kita Alexander обяви, че вторият й студиен албум ще излезе на 26 юни 2026 г. чрез Warner Music Australia/Орфей Мюзик.

Предстоящата музикална колекция, озаглавена „RAGE“, проследява интимна история за личното справяне на Kita с гнева. "Яростта беше катализаторът на положителната промяна в живота ми през последните няколко години. Албумът е за емоцията, която винаги съм изпитвала, но никога не съм разбирала. Аз го гледам и го прегръщам като нов приятел и осъзнавам, че не е нужно да избягвам да го гледам в очите".

Kita продължава: "Една емоция, която обикновено се възприема като погрешна, ми помогна да имам увереността да създам необходимата промяна в живота си, от която иначе се страхувах да направя. Яростта ми помогна да намеря това, което наистина има значение за мен и да променя живота си по начини, които е добър за мен".

С характерното й честно писане на песни и заразителни мелодии, албумът „RAGE“ позволява на слушателите да почувстват, обработят и осмислят своите емоции. Kita споделя, "Надявам се, че когато хората слушат този албум, те чувстват, че е добре да изпитват гняв. Докато седим с гнева в нас, чувстваме го и искаме да го махнем от нас, тогава може би всички ние ще бъдем малко по-добре, защото можем наистина да се вслушваме в себе си и да правим активни промени, които помагат да поддържаме собствените си нужди".

Анонсът за албума пристига заедно със заглавната песен на албума и водещия сингъл „Rage“. „Тази песен беше най-лечебната песен от целия албум. Когато стигнах до средата на записа, пеех и крещях. Осъзнах, че това е най-мощната връзка с яростта ми, която някога съм имала. Не беше сдържано или контролирано, беше чисто чувство. Тази песен изследва пътуването, което съм имала с яростта, от това тихо усещане, до гледането как израства в звяр, който изисква промяна“.

Официалният музикален видеоклип, режисиран и заснет от Roman Anastasios (JACOTÉNE, Charley), е заснет в Byron Bay, който улавя пътуването на песента към изцелението и дълбоката връзка на Kita с яростта.

Новината за албума „RAGE“ пристига две години след високо оценения дебютен албум на Kita – „YOUNG IN LOVE“, който дебютира на #3 място в австралийската класация за албуми на ARIA и предизвика разпродадено национално турне. Голямата поп амбиция на Kita получи широко признание от Rolling Stone, NME, Billboard, Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire, RUSSH и други, както и номинация ARIA за 2024 г. за наградата Michael Gudinski Breakthrough Award. През същата година Kita беше номинирана от ARIA заедно с FISHER за песен на годината, най-добро денс/електронно издание и най-добро продуцирано издание за съвместния им текст на „Atmosphere“, който достигна до #1 в класацията на US Radio Dance Chart и е 2 x ARIA Platinum сертификат.

От дебютния си албум Kitа продължава да утвърждава своята поп мощ. През 2025 г. Kita откри турнето на 3x Grammy и 7x BRIT Award, глобална поп звезда Dua Lipa на разпродаденото турне с 10 дни „Radical Optimism“ в Австралия и Нова Зеландия. Тя също пътува до Обединеното кралство, за да участва в The Great Escape, както и за разпродаденото си шоу в Лондон, преди да се върне у дома за австралийското си турне Press Pause Tour. Kita пусна три сингъла през 2025 г., включително „Press Pause“, „I Don’t Wanna GoHome'” и „Bluray “. По-специално, „Press Pause“ спечели на Kita номинация за ARIA за 2025 г. за най-добро поп издание, което тя изпълни на наградите ARIA 2025 г.

Впечатляващият каталог на Кita от всепризнати поп химни е събрал над 500 милиона глобални стриймвания включително 2 x ARIA Gold сингъла („Damage Done“ и „Like You Want To“), ARIA Platinum „Between You & I“ и 2 x ARIA Platinum сингъл „Hotel“ и 3 x Eps. От издаването на глобални колаборации с FISHER, Morgan Evans, LAUREL и CYRIL, подкрепата на международни артисти, включително Dua Lipa и Maddison Beer, Kita Alexander продължава своя възход като следващото голямо нещо в Австралия.