Миро обяви концертната си програма за 2026 година

Миро зарадва феновете и обяви концертната си програма за 2026 година.

Заглавието на тазгодишното му турне съвпада с името на предстоящия му албум „Миротворци” и задава концептуален хоризонт, към който феновете му гледат с нетърпение.

Поредицата от концерти ще продължи вече заявената посока на артиста, а именно сценично мислене в мащаб и репертоар, който обединява най-големите му хитове с нова музика. „Миротворци“ няма да бъде просто турне към нов албум, а жива среда, която ще се проектира различно според пространството. Обиколката ще премине през шест града, сред които Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен, и ще завърши с концерт в зала 1 на НДК, София - финал, който се очаква да концентрира целия заряд на турнето.

Междувременно последният сингъл на Миро „Там”, съвместен проект с ALMA, вече 14 последователни седмици е на върха на класацията за най-излъчвани български песни в родния радио и телевизионен ефир. Съвсем наскоро видеото към “Там”, заснето на 16-милиметрова филмова лента на Kodak, бе споделено от официалния профил на Kodak Motion Picture Film, жест, който е още един знак на професионално признание към българска продукция.

Всички дати за турнето „Миротворци” на Миро:

06 август – Пловдив

20 август – Варна

23 август– Бургас

25 август – Добрич

27 август– Стара Загора

04 септември– Плевен

22 октомври – София