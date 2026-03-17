Harry Styles отбеляза най-големия дебют в кариерата си с новия си албум

Harry Styles отбеляза най-големия дебют в кариерата си с албумa „KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.“, който вече надхвърля 1 милион продадени копия в световен мащаб и доминира музикалните класации по целия свят.

Албумът на носителя на Grammy дебютира директно на #1 в САЩ в класацията Billboard 200, отбелязвайки най-силната първа седмица за годината до сега. Това е четвъртият пореден солов албум на Harry Styles, който стартира на върха на чарта - постижение, с което той става първият британски артист и едва вторият мъжки изпълнител в историята, дебютирал на #1 с първите си четири албума, откакто Nielsen Music започва електронно да отчита продажбите през 1991 г.

Проектът поставя и нов рекорд за най-големи първоседмични продажби на винил за мъжки артист в САЩ, надминавайки успеха на предходния му албум Harry’s House.

Успехът в САЩ идва след впечатляващо международно представяне - албумът достига #1 в още 19 държави, като се превръща в най-продавания албум на годината във Великобритания, Австралия, Ирландия, Нидерландия, Швеция, Нова Зеландия, Австрия, Швейцария, Белгия, Норвегия, Португалия, Канада и Испания. Той оглавява класациите и в Дания, Финландия, Франция, Германия и Италия, както и Spotify Album Chart в Чехия.

Kiss All The Time. Disco, Occasionally. излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Вирджиния Рекърдс и Sony Music.