Lola Young представи нов сингъл

Lola Young представя новия си сингъл “From Down Here” – първа нова музика след албума I’m Only F**king Myself и глобалния пробив на “Messy”.

Създадена заедно с James Blake, песента улавя онова междинно пространство, в което радостта и болката, копнежът и яснотата съществуват едновременно.

“From Down Here” звучи като момент на вътрешно пренареждане – не драматичен жест, а честно обръщане навътре. В песента Lola Young продължава да развива своя разпознаваем свят от сурова емоционалност, директна лирика и поп звук с рок заряд, но този път с по-просторна, по-кинематографична чувствителност. Участието на James Blake добавя още дълбочина към продукцията, оставяйки гласа ѝ в центъра – уязвим, плътен и без нужда от излишна украса.

Песента идва след най-силния период в кариерата на Lola Young до момента. Нейният хит “Messy” се превърна в 2x платинен глобален момент, достигна №14 в Billboard Hot 100, оглави Billboard Pop Airplay в САЩ и прекара четири седмици на върха на Official Singles Chart във Великобритания. С над 1 милиард стрийма в Spotify, “Messy” изведе Lola Young от статуса на силно разпознаваемо ново име до артист с реално международно влияние.

Началото на годината затвърди този мащаб. Lola Young получи номинация за GRAMMY в категорията Best New Artist и спечели отличието Best Pop Solo Performance за “Messy”, която представи на церемонията в силно, изчистено изпълнение. Последва BRIT Award за British Breakthrough Artist, както и втора награда Ivor Novello – този път в категорията PRS for Music Most Performed Work за “Messy”.

“From Down Here” обаче не стои в сянката на предишния успех. Песента показва артист, който не се опитва да повтори формула, а да продължи напред с повече свобода. В нея има усещане за дистанция от старите версии на себе си – не като отказ от миналото, а като поемане на контрол върху разказа. Самата Lola описва песента като резултат от силен прилив на вдъхновение в деня след GRAMMY наградите, когато влиза в студио с James Blake и започва да пише следващата част от историята си.

През следващите седмици Lola Young се завръща и на сцената. Тя ще участва в BBC Radio 1’s Big Weekend, а през юни започва серия от разпродадени концерти във Великобритания, включително дати в Manchester, Birmingham, Glasgow и две вечери в O2 Academy Brixton в родния ѝ Лондон. По-късно тази година предстоят и участия в САЩ – на All Things Go Festival през септември и Austin City Limits през октомври.