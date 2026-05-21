Veniamin реализира дуетна версия на своя песен

По време на концерта си на 29 април Veniamin създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот.

По време на изпълнението на „Юлска нощ“ той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 млн. гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка - песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на „Юлска нощ“, в която Veniamin си партнира с Mirela Zare.

Оригиналната версия на песента е част от дебютния албум на Veniamin – "Да бъда твой", в който той работи с впечатляващ творчески екип. Автори на „Юлска нощ“ са Veniamin и Pavell, а видеото към дуетната версия е заснето и режисирано от Христо Добрев на Шофьорския плаж край Созопол – една от най-разпознаваемите локации по Южното Черноморие.

„Юлска нощ“ ft. Mirela Zare е налична във всички дигитални платформи, в YouTube канала на Veniamin, както и в българския радио и телевизионен ефир.