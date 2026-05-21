Dua Lipa анонсира нов албум

Глобалната поп звезда, 3-кратен носител на Grammy и 7-кратен носител на награда „BRIT“ – Dua Lipa, анонсира „Dua Lipa (Live From Mexico)“ – чисто нов албум на живо и концертен филм, записани по време на трите ѝ разпродадени концерта на стадион „Estadio GNP Seguros“ в Мексико Сити, като част от турнето ѝ „Radical Optimism“.

Премиерата на концертния филм е на 21-ви май в 10:00 ч. PT / 13:00 ч. ET / 18:00 ч. BST в YouTube канала на Dua. Албумът с концертни изпълнения ще излезе в дигиталните платформи на 22-ри май чрез Warner Records. Физическите копия на концертния албум в момента са налични за предварителна поръчка, доставките ще стартират на 5-ти юни. Гледайте трейлъра на концертния филм и слушайте „End Of An Era (Live From Mexico)“.

„Това турне беше най-красивото и пълноценно преживяване в кариерата ми досега“, споделя Dua на сцената в трейлъра на концертния филм. „Ти си изградил нещо по-голямо от шоу. Ти си изградил семейство и аз чувствам това всяка вечер“.

„Dua Lipa (Live From Mexico)“ е записан и заснет по време на епичния финал на нейното глобално турне „Radical Optimism Tour“ и включва дует с Fher Olvera от групата Maná като част от шоуто, където Dua изпълнява специални кавъри, уникални за града, в който се намира. Двамата изпълниха класическия хит на групата от 1992 г. „Oye Mi Amor“, който според „Billboard Latin“ превърна стадиона в „мащабна караоке сесия, честваща една от най-емблематичните испаноезични рок групи в света“.

По време на турнето Dua често изпълняваше тези кавъри и дуети на местния език, за да почете всеки град, и го правеше на девет различни езика, включително испански, италиански, френски, чешки, холандски, немски, португалски и албански. Моментът се превърна в любима част от шоуто на феновете, а „Rolling Stone“ го похвали като „радостен поглед назад към музикалната история, през призмата на една от най-вълнуващите актуални поп звезди“.

„Radical Optimism Tour“ завърши с 92 концерта на пет континента, включително два последователни разпродадени концерта на стадион „Уембли“, с над 1,75 милиона продадени билета по време на световното турне. Турнето получи възторжени отзиви по целия свят, като „Los Angeles Times“ го нарече „безспорно най-креативното, изпипано и музикално ориентирано турне в кариерата ѝ“, „BBC“ го похвали като „завладяващо изпълнение от звезда в разцвета на кариерата си“, а „Vogue Mexico“ потвърди, че е била „епична нощ, която ще се запомни“. Турнето беше обявено за един от най-добрите концерти на 2025 г. от „The Hollywood Reporter“, с похвала за „вдъхновяващата му продукция“, заедно с „USA Today“, „NYLON“ и „Variety“, които казаха, че е „още едно доказателство за това колко неповторима остава тя в постоянно променящия се поп пейзаж“.

Dua Lipa (Live From Mexico) Tracklist

1. Training Season (Live From Mexico)

2. End Of An Era (Live From Mexico)

3. Break My Heart (Live From Mexico)

4. One Kiss (Live From Mexico)

5. Whatcha Doing (Live From Mexico)

6. Levitating (Live From Mexico)

7. These Walls (Live From Mexico)

8. Oye Mi Amor (ft. Fher de Maná) (Live From Mexico)

9. Maria (Live From Mexico)

10. Physical (Live From Mexico)

11. Electricity (Live From Mexico)

12. Hallucinate (Live From Mexico)

13. Illusion (Live From Mexico)

14. Falling Forever (Live From Mexico)

15. Happy For You (Live From Mexico)

16. Love Again (Live From Mexico)

17. Anything For Love (Live From Mexico)

18. Be The One (Live From Mexico)

19. New Rules / Dance The Night Interlude (Live From Mexico)

20. Don’t Start Now (Live From Mexico)

21. Houdini (Live From Mexico)