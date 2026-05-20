ROBI разкри видеото на „Пламенна жена“

„Пламенна жена“ продължава силната поредица от песни на ROBI — след „Налей“ с Тино, „Мале“ с Мона и тоталния хит „Рано призори“, който от февруари е по върховете на класациите и сред най-въртените български песни. Именно „Рано призори“ ROBI представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който феновете очакват с нетърпение.

„Пламенна жена“ е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да се направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами — съпругата на ROBI, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро, лятно настроение.

Специално участие в песента има Ивайло Нинчев — фламенко китарист, близък приятел на ROBI и част от авторския екип. Именно китарата и латино енергията дават на „Пламенна жена“ различен цвят в предстоящия албум на артиста.

Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват ROBI, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада — латино танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на публиката си.

Интересът към концертите му също расте. До първата дата от лятното турне — 25 юни във Варна — остава около месец, а повече от половината билети там вече са разпродадени, като същото важи и за останалите градове от турнето. За първия му самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 13 октомври остават ограничено количество места. Билетите са в мрежата на Eventim.

Феновете на ROBI очакват специалното събитие, на което артистът ще представи новия си албум „Следа“. Listening party-то ще се проведе на 10 юни в „Кино Кабана“, а като подарък към публиката ROBI ще изпълни кратък лайв сет. Билетите предстои да бъдат пуснати в продажба.