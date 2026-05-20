Мила Роберт представя новия си сингъл „Luxury Me“

Публикувано на 20 Май 2026
След успеха на албума SRCE, Мила Роберт представя новия си сингъл „Luxury Me“ - специален дует с един от най-интересните и авангардни артисти на българската сцена Benjiiiiiiiiiiiii. Песента е част от най-успешния досега албум на Мила SRCE и вече е сред любимите парчета на феновете.

„Luxury Me“ е модерен поп манифест за любовта, свободата и красивото отношение между хората. Сингълът носи секси, емоционална и едновременно игрива енергия, вдъхновена от емблематичния хит на Руши Видинлиев и Карла Рахал „Лъжи ме“.

„Песента е манифест за лукс и секси отношение, всички заслужаваме да ни е хубаво. Искахме да обърнем палачинката на хубавото. Любовта е в това хем да обичаш някого, хем да ти е и най-добър приятел в края на деня. Няма място за лъжи, а само за лъкжъри. Да обичаш в днешно време е най-големият лукс, който може да ти се случи“, споделя Мила Роберт.

Историята на песента започва преди три години по време на songwriting camp, организиран лично от Мила и Benjiiiiiiiiiiiii, когато двамата са били двойка. Именно тогава се ражда и една от най-личните песни в SRCE.

„Написахме песента с Бенджи когато бяхме млади гаджета преди три години на songwriting camp, който ние си организирахме. На много хора това е любимата песен от SRCE. Видеото е заснето на пълна импровизация, няма режисьор. Обичаме да създаваме живо изкуство и да се оставяме да видим къде ще ни отведе Бог“, разказва изпълнителката.

Видеото към „Luxury Me“ следва същата артистична философия – без сценарий и режисьор, а изцяло водено от момента, емоцията и химията между двамата артисти. „Benjiiiiiiiiiiiii е пионер в българската музика и вярвам, че ще стигне до много повече хора, както чрез „Luxury Me“, така и чрез неговата собствена музика. По-отдаден човек на музиката не познавам, той буквално прави само това. Имам честта от 4 години да правим музика заедно и ме е развил като songwriter брутално много. ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СЛУШАТ БЕНДЖИ“ – е заключението на Мила.

С „Luxury Me“ Мила Роберт и Benjiiiiiiiiiiiii създават песен, която превръща любовта, приятелството и взаимното вдъхновение в най-ценния лукс на съвременното време.

