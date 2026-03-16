K-Pop песен печели „Оскар“ за пръв път

Песента „Golden“ от анимационния филм „KPop Demon Hunters“ влезе в историята на киното и музиката, след като спечели наградата „Оскар“ за най-добра оригинална песен на 98-ите награди на Академията. Това е първият случай, в който K-pop песен печели отличието.

Песента е изпълнена от EJAE, Audrey Nuna и Rei Ami, които озвучават фикционалната K-pop група Huntrix във филма. „Golden“ е написана от EJAE, Mark Sonnenblick, Teddy Park, 24 и Ido и се превърна в глобален хит, оглавявайки класации в десетки държави.

По време на церемонията EJAE сподели емоционално в благодарствената си реч, че наградата е символ не толкова на успех, колкото на устойчивост и упоритост, след години, в които K-pop културата е била подценявана.

Филмът „KPop Demon Hunters“ също отбеляза голям успех, като спечели и наградата „Оскар“ за най-добър анимационен филм. Лентата разказва историята на K-pop момичешка група, която води двоен живот – световни поп звезди и тайни ловци на демони.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Победата на „Golden“ бележи нов етап в глобалното влияние на K-pop културата, която през последното десетилетие се превърна в едно от най-мощните явления в световната поп музика. Наградата на Академията показва, че корейската поп сцена вече не е нишов феномен, а неразделна част от глобалния музикален и кино пейзаж.