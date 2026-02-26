Omah Lay издаде нов сингъл

След първата си поява на наградите Grammy като номиниран заедно с Davido за „Най-добро африканско музикално изпълнение („With You“)“, глобалната афро-фюжън сензация Omah Lay продължава артистичната си еволюция с издаването на своя завладяващ нов сингъл и музикален видеоклип „DON'T LOVE ME“.

Мрачният, съблазнителен и емоционално многопластов албум предлага силен поглед към начина на мислене, оформящ предстоящия му втори албум „Clarity of Mind“, който скоро ще излезе чрез Sire Records/Орфей Мюзик.

В „DON'T LOVE ME“, Omah се насочва към уязвимостта и емоционалната дистанция с поразителна честност. Носейки се над ритмични басови линии, завладяващи синтезатори и хипнотични перкусии, той изследва напрежението между желанието и самозащитата, изпълнявайки един от най-разкриващите си рефрени до момента: “Don’t love me. Just make love.” („Не ме обичай. Просто прави любов“). Това е ред, който улавя същността на песента – апел за интимност без очаквания, връзка без емоционална тежест.

Придружаващият го музикален видеоклип вдъхва живот на тази емоционална сложност чрез мрачен, кинематографичен обектив. Разположен в приказен свят от светлина, сенки и чувствено движение, видеото проследява Omah през интимни, сюрреалистични пространства, където романтиката изглежда мимолетна и нестабилна. Минималистичен, но и емоционален, видеото балансира нежно фокусирани образи с остър стил и символична хореография, отразявайки противопоставянето между близост и дистанция. С елегантната си продукция и атмосферен тон, видеото се усеща като трогателен портрет на желанието, изолацията и емоционалните граници.

„DON'T LOVE ME“ надгражда инерцията на скорошния пробив на Ома „Waist“, който продължава да резонира в плейлисти, радиостанции и дигитални платформи в Африка, Великобритания и Европа. Балансът на духовно размишление и романтично изкушение в албума положи основата за тематичната насока на “Clarity of Mind”, докато аплодираната му визуализация, заснето в Париж, подчерта нарастващия интерес на Omah към разказването на истории чрез образи и настроение. Преди този скорошен творчески опит, последното самостоятелно издание на Оmah беше „Moving“ от 2024 г., любимец на феновете, похвален от The New York Times, и по-късно ремиксиран от хаитянския DJ Francis Mercier. Той продължава да разширява звуковата си вселена чрез сътрудничество с Tems, Myke Towers, SPINALL, Tyla и Kehlani. Неговият проект Boy Alone (Deluxe) — с участието на Озуна в ремикса на вирусния хит „soso“ — надмина 600 милиона глобални стриймвания, затвърждавайки мястото му като един от най-влиятелните гласове от новото поколение в Африка.

ЗА OMAH LAY

Omah Lay е номиниран за GRammy афро-фюжън певец, автор на песни и продуцент от Порт Харкорт, Нигерия. Съчетавайки соул, R&B и традиционни западноафрикански ритми, неговият емоционално суров, но ритмично магнетичен стил му е спечелил международно признание, хитове, оглавяващи класациите, и близо три милиарда слушания. От пробивния му хит „Bad Influence“ до златния му химн „soso“ и колаборациите с Davido, Tems, Tyla и Kehlani, Ома продължава да предефинира съвременната африканска музика. Предстоящият му албум “Clarity of Mind (2026)” сигнализира за ново творческо пробуждане – такова, вкоренено в растеж, любов и себепознание.