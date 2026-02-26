Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea с общ трак

Когато един от най-големите „скрити“ таланти на българската музикална сцена реши да застане пред микрофона, резултатът е повече от впечатляващ.

Benjiiiiiiiiiiiiii – доказан хитмейкър, стоящ зад проекти на артисти като Молец, DARA, VALL и много други, се завръща с нов авторски проект.

Този път той отново си партнира с талантливата Eva Lea в сингъла "Low" – трак с модерно звучене, силна динамика и заразителен ритъм, чийто саунд носи raw late-night vibe – интензивен, пулсиращ и безкомпромисен още от първия бийт.

Сингълът е дефиниция за съвременен поп саунд трак, който не просто се слуша, а се усеща. Комбинацията между усета на Benjiiiiiiiiiiiiii за актуални ритми, мелодии и продукционни решения и кадифения, нежен, но въздействащ вокал на Eva Lea създава силна емоционална енергия още от първия такт.

"Low" притежава онази рядка комбинация от силна продукция, ясна концепция и естествена химия между изпълнителите, която кара слушателя да натисне бутона Replay. Звукът е напълно конкурентен на международните тенденции, а артистичното партньорство между Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea звучи уверено и отличимо.

С "Low" Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea затвърждават своя почерк и показват, че съвременният български поп може да звучи световно.

Музика: Константин Бешков - Kay be, Камен Колев - Benjiiiiiiiiiiiiii, Ева Пармакова - Eva Lea

Текстът е дело на: Камен Колев - Benjiiiiiiiiiiiiii

"Low" излиза в петък, 27.02, в официалния YouTube канал на Benjiiiiiiiiiiiiiii.

Продуцира се и се издава от MUZE Music.