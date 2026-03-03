BTS споделиха списъка с песни за новия си албум ARIRANG.

Момчешката група разкри 14-песенната поредица в черно-бяло-червено графично оформление в Instagram и Weverse, разкривайки, че сетът ще започне с песен, наречена „Body to Body“, последвана от песните „Hooligan“, „Aliens“, „FYA“, „2.0“, „No. 29“ и „SWIM“.

Във вторник бяха разкрити и продуцентите и авторите на песни в албума, което показва, че членове на групата са участвали в писането на всички песни. Известни имена като Diplo, Kevin Parker от Tame Impala, Mike WiLL Made-It и Ryan Tedder са посочени като продуценти на различни песни.

Arirang ще излезе на 20 март, което ще бъде първият албум на групата с пълноправно участие от шест години насам. Последният албум на Bangtan Boys, Be, дебютира на №1 в Billboard 200 през 2020 г. и произведе хитовете „Life Goes On“ и „Dynamite“, които оглавиха Billboard Hot 100.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BTS official (@bts.bighitofficial)

Феновете все още не са чували нито една от песните в ARIRANG преди издаването му, но групата може би е скрила улика кое заглавие ще служи като водещ сингъл в графиката на списъка с песни. Докато всички останали 13 песни са маркирани в червено, песен 7 - „SWIM“ - е маркирана в черно. Освен това, хаштагът „BTS_SWIM“ е включен в надписа на публикацията в Instagram.