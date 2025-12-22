Alexcheto разкрива душата си в емоционалната балада

Alexcheto (Александрина Парушева), представя най-новия си музикален проект "Ще остана".

Сингълът бележи рязък творчески завой след успеха на "Не ми пука", заменяйки динамичните ритми с дълбока и чувствена балада.

С "Ще остана" Alexcheto показва неподозирана зрялост и вокална емоция. Песента разглежда темите за безусловната любов и сложните взаимоотношения, в които болката и привързаността вървят ръка за ръка. Текстът описва вътрешния конфликт на влюбения човек, който избира да остане „в добро и зло“, въпреки трудностите и „зараслите рани“.

Впечатление прави интересното съчетание в лириките - от една страна е модерният език на комуникация, познат на младото поколение, а от друга - класически, почти фолклорни обръщения като „либе“. Този контраст подчертава посланието, че макар времената и начините на общуване да се менят, истинските чувства остават непреходни.

Проектът се отличава с интимност и искреност, разкривайки една по-уязвима страна на Александрина, далеч от шума на социалните мрежи. Ще остана е музикален разказ за онези моменти, когато сърцето надделява над разума, а погледът, „обсебен с любов“, заличава всичко останало.

Текст: Александрина Парушева. Музика: Поля Иванова, Сара Пейчева, Атанас Нейков и Илия Стойков. Аранжимент: Атанас Нейков, Иван Тишев и Илия Стойков.

"Ще остана" излиза в понеделник, (22.12)., в 18:00 ч. в официалния YouTube канал на Alexcheto. Издава се от MUZE Music.