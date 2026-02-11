Pussycat Dolls се събират

Част от групата Pussycat Dolls се събира отново!

Три от членовете на момичешката група ще се завърнат за световно турне през 2026 г.

Според нов репортаж на The Sun, Nicole Scherzinger ще влезе в ролята си на фронтмен на дамите.

Новината идва, след като тя беше забелязана в ресторант Gaia в Лондон във вторник вечерта (10 февруари) с Kimberly Wyatt и Ashley Roberts, които ще бъдат с нея за събирането.

Melody Thornton, Jessica Sutta и Carmit Bachar обаче няма да се присъединят към тях.

Източници твърдят, че турнето действително ще се състои този път, за разлика от предишното им отменено турне през 2020 г. и евентуалната им раздяла.

„Nicole и момичетата говорят за събирането на Pussycat Dolls отново от месеци. Пандемията провали първоначалния план, а след това разногласия зад кулисите доведоха до разпадането на всичко“, казва източник.

„Но Nicole, Kimberly и Ashley са солиден екип и нямат търпение да тръгнат. Те трябва да се срещнат в Лондон, за да уточнят по-фините детайли и да обявят сделката за турнето, което ще бъде обявено през следващите седмици“, продължава източникът.

Слуховете обаче за сега не са официално потвърдени.