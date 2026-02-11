Maisie Peters издава сингъла „My Regards“

Maisie Peters издаде водещия сингъл от новия си албум „Florescence“.

„My Regards" е вдъхновяващо, иронично, секси и забавно, всичко това са части от мен, които не бях изследвала много музикално до преди този албум!“, обяснява Maisie.

„Вдъхновена бях от много от великите кънтри изпълнители и техните песни „stand by your man“ и затова реших да напиша своя собствена съвременна версия; в тази песен обаче играя ролята на яростен защитник на любовта, вместо с престорен любовен интерес, което е начинът, по който жените са били изобразявани във връзките през историята“.

Вдъхновена от текста „наричайте ме Kevin Costner, заради начина по който пазя тялото му“, Maisie си партнира с Amelia Dimoldenberg за режисьорския си дебют, като музикален видеоклип, придавайки модерен обрат на класиката от 1992 г. „The Bodyguard“.

Играейки с подривния характер на песента, Maisie влиза в ролята на охранител, защитаващ филмова звезда, изигран от създателя и звездата на Overcompensating Benito Skinner.

„Режисирането на този музикален видеоклип за Maisie беше истинска радост“, споделя Аmelia. „От момента, в който чух песента, знаех, че трябва да се доверим на дарбата ѝ за разказване на истории. Мислех, че би било интересно да развенчаем фразата „собсвенически настоена приятелка“, като направим Maisie буквално бодигард. Чувствах се по забавен начин“.

„Florescence“, който излиза на 15 май, е копродуциран от двукратния носител на награда Grammy Ian Fitchuck. В сътрудничество с Julia Michaels и Marcus Mumford, албумът е размишление върху това как правилната любов може да помогне за изцелението на грешните. Това е албум за перспективата, самореализацията, изцелението и в крайна сметка за това как да се научим да процъфтяваме.

Maisie ще започне нова световна поредица от изпълнения в театри „Before The Bloom“ на 1 март в театър „Енмор“ в Сидни. Турнето ще премине през Австралия, Източна Азия, Европа, Великобритания, Америка и Канада - вижте пълния маршрут по-долу, а билет за достъп - тук. Maisie си партнира с PLUS1, така че £1,20 (или еквивалент в местна валута) на билет отиват в подкрепа на организации, работещи за равенство, достъп и достойнство за всички.

FLORESCENCE TRACK LISTING:

1. Mary Janes

2. Audrey Hepburn

3. Say My Name In Your Sleep

4. Old Fashioned

5. Houses

6. Kingmaker (with Julia Michaels)

7. Vampire Time

8. My Regards

9. You You You

10. If You Let Me (with Marcus Mumford)

11. Flat Earther

12. Questions

13. Girl’s Just Flying

14. You Then Me Now

15. Nothing Like Being In Love