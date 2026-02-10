Вижте новото видео на Taylor Swift

Taylor Swift разкри новото си видео.

На 6 февруари поп звездата издаде звездния музикален видеоклип към третата песен от 12-ия си студиен албум „The Life of a Showgirl“.

Вдъхновеното от 90-те видео включва всички актьори и музиканти, с които тя се появи в „Шоуто на Греъм Нортън“ през октомври 2025 г., включително Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi и Graham Norton.

Клипът е към сингъла, озаглавен "Opalite".

Малко след премиерата на видеото, Swift публикува поредица от снимки в Instagram и сподели някои подробности за това как е създаден видеото. Тя също така разсъждава върху преживяването от режисирането и участието във видеото, като пише: „Беше истинска тръпка да създам тази история и тези герои“.

След появата на клипа Billboard прогнозира, че Taylor е на път към поредния си №1, макар да ѝ предстои сериозна конкуренция с Bad Bunny, Olivia Dean и J. Cole.