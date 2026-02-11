Demi Lovato отмени дати от турнето си

Demi Lovato направи промяна в предстоящото си турне „It’s Not That Deep“.

В откровена публикация в Instagram Story, Demi започна с думите: „Мои Ловатикс - толкова съм развълнувана да се върна на сцената тази година и да ви посетя в колкото се може повече градове. Докато започвах подготовката за турнето, осъзнах, че съм прекалила с това, което е възможно“, продължи възпитаничката на Camp Rock.

„За да защитя здравето си и да гарантирам, че мога да ви дам всичко от себе си на всяко шоу, трябва да си отделя повече време за почивка и репетиции и в крайна сметка да се приспособя към график с още малко време за почивка, което ще ми позволи да се справя с цялото турне“.

Lovato отмени шоутата в Нашвил, Атланта, Лас Вегас, Денвър и Шарлът, Северна Каролина. „С тъга трябва да кажа, че вече няма да мога да ви видя на това турне и много съжалявам за тези, които са планирали да бъдат там“, написа тя.

Друга промяна в графика на турнето на певицата е нейното шоу в Орландо, Флорида, което сега ще се проведе на 13 април и ще замени отменената дата в Шарлът, като начално изпълнение на турнето. Според Lovato, възстановяването на суми за отменените концерти ще бъде изпълнено автоматично чрез Ticketmaster или AXS, докато феновете, които са използвали трети страни -препродавачи за закупуване на билети, ще трябва да се свържат с местата, от които са ги закупили, за повече информация.

„Толкова съм развълнувана за това турне и очаквам с нетърпение да видя толкова много от вашите лица да пеят с мен!“, добави американката в публикацията си. „Благодаря ви за подкрепата ви винаги. Обичам ви и нямам търпение да ви видя скоро“.

33-годишната изпълнителка обяви турнето за първи път в края на октомври. Вече 18-дневното турне ще подкрепи албума ѝ от 2025 г. „It’s Not That Deep“, който дебютира на 9-то място в Billboard 200 и оглави класацията „Топ денс албуми“ на Billboard.

Въпреки че публикацията от вторник не се задълбочи в здравните аспекти, които Demi работи да защити по време на турнета тази година, певицата отдавна е открита за борбата си с трезвеността, хранителните разстройства и психичното здраве.

„Бях на стационарно лечение пет пъти и има нещо, което се случва, когато се връщах в лечебен център, да се чувствам победена“, каза Ловато през юни 2024 г., докато говореше в Центъра за младежко психично здраве в New York-Presbyterian Benefit. „И познавам това преживяване от първа ръка, но мисля, че лъч надежда беше, когато започнах да влагам усилия и започнах да го правя, независимо дали ставаше дума за работа, програма или разговори с моя екип за лечение и изграждане на взаимоотношения там. Благодаря ви за подкрепата! Обичам ви и нямам търпение да ви видя скоро“.