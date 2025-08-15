Иван Радуловски представя „Мария“

Днес, 15 август – един от най-светлите празници в календара, Иван Радуловски подарява на публиката своя нов сингъл „Мария“.

Песента носи топлината на лятото и енергията на афробийт ритмите, вплетени в история за любов, която остава жива, въпреки опитите да бъде забравена.

С припев, който влиза под кожата, и танцувален груув, който те кара да се усмихнеш, „Мария“ е перфектна за топлите дни и нощи под открито небе.

„Това е песен за онзи вътрешен конфликт, когато умът ти казва да забравиш, а сърцето ти крещи да потърсиш отново човека, който обичаш. Мария е метафора за любовта, която не си тръгва“, споделя Иван Радуловски.

Написана и композирана от самия Иван, „Мария“ впечатлява с характерния му усет към мелодия и текст, който умее да докосва. Аранжиментът е дело на Димитър Лефтеров, а изящните китарни партии са изпълнени от Щерион Пилидов, придавайки на песента допълнителна дълбочина и живо звучене.

Продукцията комбинира модерни афробийт елементи с поп звучене, създавайки едновременно свеж и универсален саунд. Песента вече е достъпна във всички дигитални платформи и е придружена от визуализация, която подчертава лятното настроение и емоционалната история.