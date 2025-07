И за финал на лятната ни седмица на турската кухня завършваме с една по-нестандартна интерпретация на най-класическия и популярен турски десерт - баклавата.

И тук обаче ще предложим по-завъртяна, лятна и доколкото е възможно лека версия на баклавата - без ядки, както традицията повелява, а с... кокос!

Тази седмица гостът в шоуто "От 10 до 2" с Нейа е Иван Черешаров, който разказа, че е опитал такава баклава с кокос за първи път не в Турция, а в Холандия - на един международен базар за храни и е останал впечатлен колко по-лека и свежа е от иначе тежката и брутално сладка класическа баклава. Всъщност единствената разлика при приготвянето ѝ се състои в това, че вместо ядки като орехи или шамфъстък между тънките слоеве кори се поръсват фини кокосови стърготини.

Снимка: Иван Черешаров - личен архив

По-специфичното при приготвянето на тази кокосова баклава е и начинът на нагъване на корите. Вместо да ги редим цели една върху друга, използваме по две наведнъж една върху друга и ги навиваме на своеобразно руло. Първо разтопяваме 250-300 гр масло. С него започваме да намазваме всяка двойка кори - 2 с.л., разстилани равномерно, ще са достатъчни. След това поръсваме с 1-2 ч.л. захар и с 1-2 с.л. кокосови стърготини. Навиваме двойката намазани и поръсени кори на тънко руло и поставяме в правоъгълна тава. Така продължаваме да навиваме, докато тавата ни се напълни. Навитите цели дълги рула поставяме плътно едно до друго и без да нагъваме или увиваме - когато изпълнят тавата, само ги разрязваме с нож на парчета, колкото палец.

Снимка: Иван Черешаров - личен архив

Печем ги в предварително загрята фурна на 180 градуса за 20-тина минути или до получаване на загар. За финал, още докато баклавата е гореща, я заливаме с предварително приготвен и добре охладен захарен сироп с малко лимонов сок. Охлаждаме отново цялата сиропирана баклава и сервираме.