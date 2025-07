Режисьорът Яна Титова гостува на радио N-JOY.

Тя стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разказа подробности за новия си филм.

Позната с бокс офис рекордьорите „Доза щастие“ и „Диада“ тя сега поема в нова посока с филм, посветен на нещо, което всички практикуваме, но рядко си признаваме – преструвката.

Сценаристи са самата Яна Титова и талантливата Виктория Радославова, а продуценти са Александър Алексиев, Борислав Бориславов и Николай Стоичков.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.