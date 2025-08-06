В "Никой 2" любимецът на малки и големи Боб Оденкърк (Breaking Bad, Better Call Saul) се завръща в култовата роля на Хъч Мансел – съпруг, баща и работохолик-убиец, с когото се запознахме в безкомпромисния екшън хит от 2021 г. "Никой".

Четири години след като неволно влезе в конфликт с руската мафия, Хъч все още дължи 30 млн. долара на престъпната организация и изпълнява поредица от мокри поръчки по целия свят. И макар да харесва динамиката на „трудовата си дейност“, Хъч и съпругата му Бека (Кони Нилсен) се преработват и постепенно се отдалечават един от друг. За да заздравят отношенията си, те решават да отидат заедно с децата си на кратка семейна ваканция.

Придружени от бащата на Хъч Дейвид (Кристофър Лойд), семейството пристига в туристическия град Плъмървил, готово за малко забавление на слънце. Но след нелеп сблъсък с местни хулигани, семейството се оказва въвлечено в конфликт със съмнителен управител на увеселителен парк (Джон Ортиз) и корумпиран шериф (Колин Ханкс) – и двамата подчинени на един от най-бруталните престъпни босове, които Хъч (или който и да е друг) някога е срещал и в чиято роля ще видим номинираната за „Оскар“ киноикона Шарън Стоун.

Жанр: Екшън, трилър

С участието на: Боб Оденкърк, Кони Нилсен, Кристофър Лойд, Шарън Стоун, Джон Ортиз, RZA, Колин Ханкс, Майкъл Айрънсайд

Режисьор: Тимо Чаянто

Сценарист: Дерек Колстад

Продуцент: Кели МакКормик, Боб Оденкърк, Брейдън Афтергуд, Дейвид Лийч, Марк Провисиеро

Ескалираме лятното кинозабавление с Никой 2 от 15 август в кината и 4DX.