"Зоотрополис 2" влиза в кината от 28 ноември

От днес, 28 ноември, любимите на всички Джуди Хопс и Ник Уайлд се завръщат в "Зоотрополис 2".

Те трябва да се справят с най-заплетения случай в историята на града, заплашващ да промени завинаги живота на всички животни.

Новият филм ни впуска в поредица от безумно забавни ситуации и шеметни обрати. Докато смелото полицейско дуо отчаяно се опитва да спаси града, двамата се сблъскват с изпитания, които поставят на карта не само мисията им, но и собственото им доверие един в друг – и самото им приятелство.

"Зоотрополис 2" смело изследва темите за предателството и силата на работата в екип. Очакват Ви напрегнати сцени, емоционални обрати и силно послание за приемането на различията.

Режисьори на "Зоотрополис 2" са Джаред Буш и Байрън Хауърд (Зоотрополис, Енканто) по сценарий на Джаред Буш. Продуцент е Ивет Мерино, а изпълнителен продуцент — Дженифър Лий.

В българската версия на "Зоотрополис 2" отново чуваме познати и обичани гласове. Поли Генова се завръща като смелата и непоколебима Джуди Хопс, а партньори в приключението ѝ са Ивайло Велчев в ролята на лисицата Ник Уайлд, Сотир Мелев като мистериозния Гари, Елисавета Господинова като енергичната Гризка и Димитър Живков като добродушния Бухберт.

Снимка: Форум Филм България

Разрешете случая! "Зоотрополис 2" от 28 ноември само в кината на 2D, 3D и IMAX.