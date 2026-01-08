Вижте как се пише историята с "Мелания" от 30 януари в кината

Какво се случва зад затворените врати в дните преди президентска инаугурация?

Кой взема решенията, как се подготвя едно семейство за завръщане в Белия дом и как изглежда преходът към една от най-влиятелните позиции в света, видян отвътре?

Отговорите на тези въпроси предлага забележителният документален филм "Мелания", който ни предоставя безпрецедентен достъп зад кулисите през 20-те дни, предхождащи стъпването в длъжност на президента на Съединените американски щати през 2025 г., през погледа на енигматичната първа дама Мелания Тръмп.

"Мелания" отвежда зрителите в свят, който рядко достига до публичното пространство – от ключови срещи и лични разговори до моменти на планиране, колебание и пълна концентрация, в които се подготвя преходът към Белия дом и завръщането на семейство Тръмп във Вашингтон. Филмът не заема политическа позиция и не търси интерпретации, а изгражда наблюдателен и въздействащ портрет на самия процес на преход – един от най-внимателно следените и значими моменти в съвременната история – с фокус върху Мелания Тръмп, която балансира между семейство, бизнес и благотворителни ангажименти, докато отново поема ролята на първа дама на Съединените щати.

Снимка: Форум Филм България

С ексклузивни кадри от места и срещи, които досега не са били показвани пред широката публика, "Мелания" предлага кинематографичен и исторически поглед към институцията на първата дама – фигура, която вече 250 години предизвиква интереса, вниманието и въображението на американската общественост и на света.

Режисьор на "Мелания" е Брет Ратнър (Час пик, Червеният дракон, Х-Мен: Последният сблъсък), а продуценти са Фернандо Суличин, Марк Бекман, Брет Ратнър и Мелания Тръмп.

Вижте как се пише историята с "Мелания" от 30 януари само в кината.