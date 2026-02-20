Какво би станало, ако можехме не просто да говорим с животните, а да бъдем едно от тях?

Отговорът идва този март, само в кината, с най-новия вълнуващ оригинален анимационен филм на Дисни и Пиксар – "Хопъри".

Той ще ни отведе на уникално приключение в свят, където науката е открила начин да пренася човешкото съзнание в изкуствени тела на животни. Така хората не само могат да разбират езика на животните, но и да станат част от техния свят. И не, няма нищо общо с Аватар!

В "Хопъри" се запознаваме с Мейбъл – запалена природозащитничка, която със завиден ентусиазъм се включва в новаторската, предлагаща безброй перспективи научна програма за „хоп“-ване на съзнанието. Веднъж озовала се сред дивата природа обаче, Мейбъл бързо разбира, че гората е доста далеч от нейните романтични и откровено наивни очаквания. Но с помощта на няколко изключително колоритни и сърцати герои от горската фауна, тя ще се научи да се справя и ще открие, че светът на животните крие тайни, по-невероятни от всичко, което си е представяла.

Ставаме животни с "Хопъри" само в кината от 6 март на 2D и 3D.

Снимка: Форум Филм България

Жанр: Анимация

Участват: Крис Хемсуърт, Хали Бери и Марк Ръфало, Моника Барбаро, Бари Киогън, Ник Нолти, Кори Хокинс и др.

Режисьор: Барт Лейтън

Сценарист: Барт Лейтън и Питър Страуан

Продуцент: Крис Хемсуърт, Бен Грейсън, Барт Лейтън, Ерик Фелнър, Тим Бивън, Димитри Доганис, Дерин Шлесинджър и Шейн Салермо