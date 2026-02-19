"Престъпление 101" влиза в кината от днес

Този петък, 20 февруари, в свят, където границата между изкуство и престъпление е тънка, а адреналинът и рискът са постоянен спътник, "Престъпление 101" отвежда зрителите на напрегнато, високооктаново преследване по известната магистрала 101.

Режисьорът Барт Лейтън (The Imposter) и звездите Крис Хемсуърт, Хали Бери, Марк Ръфало и Бари Киогън ни въвличат в игра на котка и мишка с поредица от дръзки обири, където залогът е много повече от парите.

В ексклузивно видео зад кадър, Крис Хемсуърт и автомобилният координатор Брадфорд Кели ни отвеждат на снимачната площадка на Престъпление 101, разкривайки интригуващи подробности за създаването на динамичния свят на филма. От заснемането на гонитбите и спиращите дъха каскади до избора на емблематичните коли – всяка сцена е изградена с педантично внимание към детайлите, които са отражение на същността и вътрешния свят на героите.

Със стилната си комбинация от екшън, напрежение и драма, "Престъпление 101" без да се усетите ще открадне лошото ви настроение и ще ви предложи вълнуващо киноизживяване в най-добрите традиции на жанра.

Режисьор на "Престъпление 101" е Барт Лейтън (The Imposter, American Animals), който е и сценарист, заедно с Питър Страуан (Дама, поп, асо, шпионин, Конклав), по едноименната новела на Дон Уинслоу. Продуценти са Крис Хемсуърт, Бен Грейсън, Барт Лейтън, Ерик Фелнър, Тим Бивън, Димитри Доганис, Дерин Шлесинджър и Шейн Салермо.

В ролите са Крис Хемсуърт, Хали Бери, Марк Ръфало, Моника Барбаро, Бари Киогън, Ник Нолти, Кори Хокинс, Дженифър Джейсън Лий, Тейт Донован и др.

Снимка: Форум Филм България

Нарушаваме всички правила с "Престъпление 101" от 20 февруари само в кината на 2D, 4DX и IMAX.