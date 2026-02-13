Bad Bunny ще изиграе главната роля в драмата "Пуерто Рико"

След триумфа си на наградите Grammy и шоуто си на почивката между полувремената на Super Bowl, регетон звездата Bad Bunny се насочва към киното с главна роля в драмата "Пуерто Рико" за местен революционер, борещ се срещу колониализма.



С участието на актьорите Виго Мортенсен, Хавиер Бардем и Едуард Нортън, филмът бележи дебюта като режисьор на рапъра Рене "Резиденте" Перес Хоглар от пуерториканската група Calle 13. Драмата ще бъде продуцирана от режисьора и носител на "Оскар" Алехандро Гонсалес Иняриту.



"Пуерто Рико" разказва историята на Хосе Малдонадо Роман или "Белия орел" - пуерторикански революционер, който се бори срещу испанския колониализъм в края на 19-и век на острова, днес територия на САЩ.



"Цял живот съм мечтал за този момент", написа Резиденте в Инстаграм, придружавайки публикацията си с исторически фотографии и благодарност към екипа на филма.



"Драмата съчетава историческа перспектива с лиричен подход и предлага завладяващ разказ, вдъхновен от реални събития", се посочва в отделно съобщение.

Бед Бъни, чието истинско име Бенито Антонио Мартинес Окасио, получава ролята след успешния старт на 2026 г. След като спечели Grammy за албум на годината за Debi Tirar Mas Fotos, пуерториканецът се изяви на паузата между полувремената на финала на американското първенство по футбол, който събра над 120 милиона телевизионни зрители.



На 31 години Бед Бъни вече е изпълнявал второстепенни роли в киното, сред които в "Убийствен влак" с Брад Пит и "Хванат в кражба" с Остин Бътлър, но "Пуерто Рико" бележи нов етап в неговата филмография.



"Всички знаят колко умел е Рене по отношение на езика и ритъма. Сега всички ще видят, че той е и визуален визионер. А фактът, че го събираме с Бед Бъни, за да разкажем истинската история на корените на Пуерто Рико, ще бъде като дългоочакваната среща на пламък с фитила на динамит", каза актьорът Едуард Нортън, който е и продуцент на филма.

Пуерториканската регетон звезда също така оглави класацията Hot 100 на Billboard за сингли. Изпълнителят си осигури първенството с испаноезичното парче DtMF. Това е вторият сингъл, с който Бед Бъни оглавява чарта, и първият път, когато го прави самостоятелно. Пуерториканецът преди е бил начело в Hot 100 през юли 2018 г. с хита I Like It, записан в сътрудничество с Карди Би и Джей Балвин. Бед Бъни се класира в Топ 10 на Хот 100 общо с четири песни. Сингълът DtMF заема челната позиция, следван от Baile Inolvidable на втора, Nuevayol на пета и Titi Me Pregunto на седма. DtMF е четвъртият почти или изцяло испаноезичен сингъл в историята на чарта, който оглавява класацията, след Despacito на Луис Фонси и Деди Янки в сътрудничество с Джъстин Бийбър през 2017 г., Macarena (Bayside Boys Mix) на "Лос дел Рио" през 1996 и La Bamba на "Лос Лобос" през 1987 г. Останалите изпълнители, които намират място в челната десетка на класацията Hot 100 на Billboard за сингли, са Оливия Дийн на трета позиция с "Man I Need", Ела Лангли на четвърта с "Choosin' Texas", Алекс Уорън на шеста с "Ordinary", Тейлър Суифт на осма с "Opalite", "Хънтрикс" на девета с "Golden" и Бруно Марс на десета с "I Just Might".

Източник: БТА