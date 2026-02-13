Този март поемаме на мисия отвъд пределите на познатото с "Проектът „Аве Мария” – мащабна научнофантастична история за оцеляване, надежда и силата на човешкия ум.

Филмът е екранизация по едноименния бестселър на Анди Уеър, автор на Марсианецът, и ни среща с герой, поставен пред невъзможна задача.

Трикратно номинираният за „Оскар“ Райън Гослинг влиза в ролята на Райлънд Грейс – обикновен учител, превърнал се в последната надежда за спасяването на Земята и човечеството.

Новият трейлър на Проектът „Аве Мария“ ни отвежда на светлинни години от дома и разкрива повече за необичайния съюз между Грейс и извънземния Роки - партньорство, родено от обща заплаха и споделена цел. Те се учат да комуникират, обединени от желанието да спасят звездите и да се приберат у дома. Видеото подчертава, че успехът на мисията не зависи единствено от науката, а от способността им да се доверят, да се жертват и да продължат напред заедно – дори когато всичко изглежда обречено.

Режисьори на "Проектът „Аве Мария” са Фил Лорд и Крис Милър (Облачно с кюфтета, Lego: Филмът, Внедрени в час), а сценарият е дело на Дрю Годард (Хижа в гората, Тежки времена в „Ел Роял”) по едноимения роман на Анди Уеър. Продуценти са Фил Лорд, Крис Милър, Рейчъл О‘Конър, Райън Гослинг, Ейми Паскал, Адитя Суд и Анди Уеър. В ролите влизат Райън Гослинг, Сандра Хюлер, Милана Вайнтръб, Лайънъл Бойс, Кен Люнг и др.

Спасяваме човечеството с "Проектът „Аве Мария” от 20 март в кината и IMAX.