"Брулени хълмове" идва в кината за Свети Валентин

Вдъхновен от най-великата любовна история на всички времена, филмът "Брулени хълмове" ще влезе в кината за Свети Валентин.

Страстната и бурна любовна история, развиваща се на фона на Йоркширските мочурища, изследва силната и разрушителна връзка между Хийтклиф и Катрин Ъншоу.

В ролите ше видим Марго Роби, Хонг Чау, Шазад Латиф, Джейкъб Елорди, Алисън Оливър, Оуен Купър и др.

Режисьори на "Брулени хълмове" са Емералд Фенел, Анди Мъдън и Робърт Мадън.

Лента идва придружена от оригинални песни на Charli XCX. Албумът й Wuthering Heights вече е наличен за предварителна поръчка.

Премиерата на филма "Брулени хълмове" е насрочена за 13.02.2026 г.