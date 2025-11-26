39-ото издание на „Киномания“ в София и страната наближава към своя край, но предлага на публиката още ексклузивни прожекции. В последните дни от програмата си фестивалът поднася три изключителни акцента, които не трябва да бъдат пропускани – необикновена комедия, любовна история и визионерска анимация.

Четвъртък вечер предлага „Семейство под наем“ – голямото завръщане на носителя на „Оскар“ Брендън Фрейзър в главната роля. Филмът e режисиран от Хикари, известна със сериала „Beef“, и ни пренася в съвременно Токио. Емоционално наситената драма с елементи на черна комедия проследява историята на Филип Вандърплоуг, американски актьор, който започва да работи за японска агенция за наемни семейства. Тази уникална индустрия предоставя актьори, които играят роли на членове на семейства — съпрузи, родители или деца — за да запълнят емоционални празноти в живота на клиентите. Първоначално скептичен към етичността на подобна работа, Филип постепенно се привързва истински към клиентите си, особено с младата Мия, която го наема да играе ролята на баща. Тези кратки, но интензивни срещи размиват границата между изкуство и реалност, като поставят въпроса за автентичността на човешките взаимоотношения. Единствената прожекция е на 27 ноември от 20:00 ч. в кино „Люмиер“, а малкото оставащи билети са тук.

Необикновена, трогателна и изпълнена с хумор история за любовта очаква публиката на 29 ноември от 19:15 ч. в кино „Люмиер“. „Докато вечността ни раздели“ на режисьора Дейвид Фрейн разказва за Джоан, която се събужда в отвъдното, изправена пред невъзможна дилема. Тя трябва да избира между Лари – мъжа, с когото е прекарала живота си, и първата си голяма любов – Люк, който е загинал млад на фронта и чака десетилетия нейното пристигане. „Докато вечността ни раздели“ е едновременно любовна история и философска притча за времето, загубата и онова, което остава, когато всичко друго свърши. Под повърхността на романтичната фабула се крие размисъл за човешката същност – за изборите, които определят не само живота, но и вечността. Филмът впечатлява с оригиналната си идея и изключителната екранна химия между актьорите Елизабет Олсън, Майлс Телър и Калъм Търнър. Билетите за единствената прожекция в рамките на „Киномания“ са тук.

Третият акцент в последните дни на фестивала „Киномания“ е анимационният приключенски филм от номинирания за „Оскар“ Мамору Хосода („Мирай“, „Бел“). „Скарлет“ бе в официалната селекция на Венецианския филмов фестивал и TIFF (Toronto International Film Festival) 2025 и разказва историята на принцеса от средновековно кралство, която трябва да отмъсти за смъртта на баща си. Филмът е вдъхновен от Шекспировия “Хамлет”, а героинята Скарлет преминава през време и пространство, като се превръща от кралска особа във воин. Хосода, известен със способността си да създава силни женски персонажи и да разглежда теми за семейството, идентичността и промяната, заявява, че цели да създаде напълно нов визуален стил на анимация. В оригиналните японски гласове участват Мана Ашида, Масаки Окада и Коджи Якушо, когото познаваме от „Прекрасни дни“ на Вим Вендерс. Легендарният японски режисьор Мамору Хосода е един от двамата режисьори, чиито филми са номинирани два пъти за „Оскар“ за най-добър анимационен филм (наред с Хаяо Миядзаки). Билетите за „Скарлет“ на 29 ноември от 17:00 ч. в кино „Люмиер“ са тук.

Поради големия интерес фестивалът предлага една допълнителна прожекция на филма „Историята на Лед Цепелин“ на 1 декември от 19:00 ч. в кино „Люмиер“, както и на „Когато те обичах“ на 5 декември от 18:30 ч. в зала „Славейков“ във Френския институт.

За повече информация следете официалния сайт: kinomania.bg

Билетите за всички заглавия са в продажба онлайн и на касите на НДК и кината.

Фестивалът „Киномания“ се организира от Националния дворец на културата (НДК) в партньорство с фондация „Имам идея“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, ИА НФЦ и Столична община. „Киномания“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

Следете и профилите на фестивала във Facebook и Instagram.