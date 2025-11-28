Този януари докажи невинността си или ще бъдеш екзекутиран!

В свят, където нищо не остава скрито и всяка дума или действие могат да се обърнат срещу теб, Крис Прат разполага с 90 минути до присъда. В новия иновативен трилър на Тимур Бекмамбетов (Неуловим) детектив Крис Рейвън (Прат) трябва да докаже невинността си в съда, където безпощадна високотехнологична система с изкуствен интелект, олицетворена от Ребека Фъргюсън, изпълнява ролята на съдия, съдебен заседател и екзекутор.

Трейлър на "90 минути до присъда" ни потапя в адреналинова надпревара с времето. Мозайка от улики, следи и доказателства постепенно се подрежда, докато секундите изтичат неумолимо, а напрежението расте експоненциално с разкриването на всеки нов детайл и обрат в историята. Интензивен екшън и вълнуваща драма се смесват с непредвидима интрига и технологична визия, създавайки свят, в който нищо не е сигурно – всеки ход може да е съдбовен.

Снимка: Форум Филм България

Ще успее ли Рейвън да разгадае мистерията? Наистина ли е невинен и ще избегне ли смъртта? Използвайки стилистиката и похватите на „скрийнлайф“ филмите, и разгръщайки действието чрез дигитални интерфейси, камери и екрани, 90 минути до присъда превръща зрителите в активни участници в напрегнатия разказ и обещава едно наистина различно киноизживяване. Ако сте невинни, докажете го!

Режисьор на "90 минути до присъда" е Тимур Бекмамбетов (Нощен патрул, Неуловим, Бен-Хур), сценарият е на Марко ван Бел (Arthur & Merlin), а продуценти са Чарлс Ровен, Робърт Амидон, Тимур Бекмамбетов и Мажд Насиф. В ролите са Крис Прат, Ребека Фъргюсън, Аннабел Уолис, Кали Рейс, Рафи Гаврон и др.

Имаме "90 минути до присъда" – от 23 януари в кината на 3D и IMAX.