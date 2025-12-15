Ако разберете, че не сме сами… Ще се уплашите ли?

От векове хората си задават въпроси за своя произход и мястото им във Вселената. Изправени пред непознатото, те жадуват за истината. Този юни е време за отговори – пълно разкриване пред целия свят. Денят на истината настъпи! Нищо вече няма да бъде същото.

Дело на легендарния режисьор Стивън Спилбърг и по сценарий на дългогодишния му партньор Дейвид Кеп, "Денят на истината" е едно от най-тайнствените и очаквани кинозаглавия за 2026 г., което предизвиква редица спекулации и вълнения сред феновете. Филмът обещава завръщане към класическите фантастични мотиви, които превърнаха Спилбърг в едно от най-емблематичните имена в жанра.

С изчистен и подчертано минималистичен подход първият трейлър на "Денят на истината" изгражда силно усещане за неотложност, съчетавайки характерната за Спилбърг комбинация от визуална епика и дълбоки, силно емоционални теми. Филмът противопоставя страха от неизвестното и човешкото любопитство и нуждата истината да бъде разкрита, поставяйки героите – и света – пред дилема с необратими последици. Готови ли сте за "Денят на истината"?

Режисьор на "Денят на истината" е Стивън Спилбърг (Челюсти, Близки срещи от третия вид, Извънземното, Джурасик парк, АI Изкуствен интелект, Специален доклад), а сценарист е Дейвид Кеп (Джурасик парк, Пътят на Карлито, Война на световете) по идея на Спилбърг, който е и продуцент, наравно с Кристи Макоско Кригър (Уестсайдска история, Семейство Фейбълман). В ролите са Емили Блънт, Колин Фърт, Уайът Ръсел, Джош О’Конър, Ийв Хюсън, Колман Доминиго, Хенри Лойд-Хюс и др.

"Денят на истината" настъпва на 12 юни в кината.