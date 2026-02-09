"Драмата" настъпва от 3 април само в кината

Този април големият екран ще бъде сцена на едно от най-интригуващите филмови събития на годината.

Драмата на Кристофер Боргли събира Зендeя и Робърт Патинсън в история за любов, очаквания и онова, което се случва, когато реалността се пропука в най-неподходящия момент.

В центъра са Ема и Чарли – млади, красиви и привидно идеални един за друг. Сватбата наближава, всичко е подготвено. Или почти.

Трейлърът на "Драмата" започва с топла и романтична атмосфера – Ема споделя, че Чарли е първата и единствена голяма любов. Думите ѝ звучат уверено, а кадрите създават усещане за близост, стабилност и връзка, изградена върху доверие и споделени спомени. Но зад привидната лекота постепенно се прокрадва напрежение.

Един неочакван обрат поставя връзката им на изпитание и пренасочва филма към по-интимна и психологическа територия, където доверието и съмнението вървят ръка за ръка.

Снимка: Форум Филм България

Режисьор и сценарист на Драмата" е Кристофер Боргли, познат с отличения филм „Герой на нашите сънища“. Впечатляващият актьорски състав включва Зендeя, Робърт Патинсън, Мамуду Ати, Алана Хаим, Хейли Гейтс и Зоуи Уинтърс.

Поканата е изпратена. Истината тепърва ще се разкрие. "Драмата" – 3 април само в кината.