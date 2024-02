Мелят от MasterChef 8 разкри какво е тарана и как да си я приготвите у дома

Master Зона - кулинарната рубрика по радио N-JOY - през тази седмица протича в компанията на Мелят Кенан от осми сезон на MasterChef.

В сряда Мели ни припомни за бабините рецепти и сподели как се приготвя тарана. Това всъщност представлява ферментирало тесто, което се замесва с бульон. Старата рецепта на баба й е със заешки бульон, но като вегетарианец, Мелят го приготвя с богат зеленчуков бульон. Тестото се замесва с мая и се оставя да ферментира, докато спре да се надува. То става на конци и има леко кисел и резлив мирис. Готовото тесто се затваря в буркани и може да бъде съхранявано в хладилника до 2-3 месеца. Използва се като се взема една супена лъжица от това тесто, смесва се с 1 л. вода и се получава една гъста каша, която се овкусява със сирене и чубрица. Тараната има много пробиотици заради ферментацията, която я прави полезна за консумация.

Научете повече за това от аудиофайла на страницата.

