Бюджетно готвене за под 10 лева с Мелят Кенан

През тази седмица в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" ще бъде вкусно.

Мелят Кенан, която мнозина познават като една от участниците в осми сезон на MasterChef, тази седмица ще бъде гост в рубриката Master Зона.

За понеделник Мели реши да даде няколко идеи за финансово икономично хранене за семейството и заложи на бюджет под 10 лева.

Едно от предложенията на младата варненка е да си приготвим качамак с манатарки или друг вид по-бюджетни гъби. Също така можем да си направим баница, която вместо със стандартна плънка от сирене, да е с праз или тиква.

