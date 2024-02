Мелят от MasterChef 8: За зимнината и едно сладко от моркови

Master Зона - кулинарната рубрика по радио N-JOY - през тази седмица протича в компанията на Мелят Кенан от осми сезон на MasterChef.

Нейа и Мели продължиха разговора за ферментацията, за която стана дума в епизода в сряда и разгърнаха темата в посока зимнина или как да затворим сезона в буркан. Един от традиционните за нашата страна продукти, без които не можем зимата, е киселото зеле.

Друг продукт, на който се разваме през студения сезон, е консервираният домат. Ако предвидливо сме се подготвили в летните месеци, то през зимата ще имаме под ръка доматен сос, който ще можем да си ползваме за супа, яхния или натурално.

Мелят призова да пазим традицията в консервирането на храни, да запазим спомените от бабите и да търсим стари рецепти, които да опизим за поколенията.

За настоящия сезон младата кулинарка ни предложи да си направим морковено сладко. Необходимите за него продукти са моркови, портокали и захар. Готовият продукт пък може да е перфектното допълнение към домашния чийзкейк.

