Master Зона - кулинарната рубрика по радио N-JOY - през тази седмица протича в компанията на Мелят Кенан от осми сезон на MasterChef.

След като в понеделник получихме идеи за финансово икономично хранене за семейството и бюджет под 10 лева, днес темата е вегетарианската храна.

"Вегетарианството не е само салата и картофи" - това припомни Мели на близките си и на рестьорантьорите.

Сред идеите са: Пататник, зеленолистни зеленчуци, аранчини, панирани сиренца, багета с френско сирене и сладко, лучена супа, сирене по шопски... Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.

