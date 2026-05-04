"Заразно зло" се отприщва в кината от 18 септември

Много малко видеоигри са оставили толкова дълбока следа в хорър жанра и попкултурата, колкото "Заразно зло" (Resident Evil). Още с дебюта си през 1996 г. култовата поредица на Capcom се превърна в абсолютен феномен, предефинира жанра и през годините вдъхнови множество продължения, филми и сериали. Но въпреки огромната популярност на франчайза, големият екран сякаш никога не успя напълно да улови онази страховита есенция, която направи игрите легендарни. Този септември това е на път да се промени.

След успеха на шокиращите Варварин и Оръжия, една от най-интригуващите фигури в съвременния хорър – режисьорът и сценарист Зак Крегър застава начело на нова филмова адаптация с обещание за радикален прочит – интензивен, мрачен и безкомпромисен ужас, по-близък до духа на игрите от всичко, което сме виждали досега. Без да разчита на познати герои и сюжетни линии, Заразно зло разказва оригинална история в добре познатата вселена, фокусирана върху обикновен човек, попаднал в невъобразим кошмар.

Запазвайки мистерията, първият трейлър на "Заразно зло" ни запознава с Брайън – медицински куриер, въвлечен в отчаяна битка за оцеляване по време на една съдбоносна нощ, в която реалността около него започва да се разпада. Без да изневерява на самобитния си стил, Крегър залага на мрачната атмосфера, суровата енергия и усещането за постоянна заплаха, превърнали Заразно зло в глобален феномен, и дава сериозна заявка за едно от най-бруталните киносъбития на годината. Бягайте! Режисьор на "Заразно зло" е Зак Крегър (Варварин, Оръжия), който е и сценарист заедно с Шей Хатън (Джон Уик 4, Army of the Dead). Продуценти са Робърт Кулзър, Зак Крегър, Рой Лий, Мири Юн, Картър Суон и Асад Кизилбаш. В ролите са Остин Ейбрамс, Зак Чери, Кали Рейс, Пол Уолтър Хаузър и др.

"Заразно зло" се отприщва в кината и IMAX от 18 септември.