Теди Кацарова и BNBand с нов сингъл

След успешното си сътрудничество по песента „Неонови залези“, Теди Кацарова и BNBand нe губят вpeмe и представят втория си съвместен сингъл озаглавен „Точният момент“.

Песента е резултат от синергията между певицата и членовете на групата.

Теди е автор на текста и съавтор на музиката в сътрудничество с BBand и Борис Чакъров.

Членовете на групата, участвали в създаването на музиката, са Алекс Веждаров, Мариян Николов, Ивац Янков,Дани Лазаров, Илия Лазаров и Джей Дишлиев.

Проектът е реализиран от Chako Musіc/Борис Чакъров, който е и отговорен за микса и мастеринга.

Видео продукцията е дело на Данил Кираджиев, който е режисьор и оператор на видеоклипа. Видеото е заснето с любезното съдействие на Brocante The Farm.