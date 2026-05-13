Corook издаде чисто нов сингъл

Corook издаде чисто новия си сингъл „Banana peel“.

Със слайд китара в началото, отдаваща почит на „Ain’t No Rest For The Wicked“ на Cage The Elephant, песента се стреми към слънчеви лъчи през тъмнината, подсилена от пляскане с ръце, синтезаторно звучене и яркия рефрен „Не знам как се чувствам, хлъзгаво като бананова кора“.

„Това е песен за това как да бъда възприеманa от себе си, от непознати, от приятели, от врагове и колко трудно може да бъде да останеш свързан със себе си, когато тези граници започнат да се размиват“, казва corook. „Мислех си как видеото към „THEY/THEM ENERGY!“ стана хитово и получих куп смъртни заплахи. Колкото и да се опитвам да се смея на това, ставаше дума и за това колко неспокойно ми беше, не знаех как да се чувствам, когато напускам къщата си или дали ще продължа да бъда corook. За щастие това не ме събори напълно, но когато се изправиш след нещо подобно, ставаш различен“.

“Banana peel” проправя пътя за дългоочаквания миниалбум на corook – „How do I relate to you?“, който пристига на 29-ти май.

„‘How do I relate to you?‘ е за това да останем свързани, когато нещата изглеждат сложни“, казва corook, „особено в моменти на страх, несъгласие или несигурност и да изберем да продължим да сме силни въпреки това. Тя изследва този въпрос в отношенията ми със себе си, със съпругата ми, съседите ми, със семейството ми и дори със страната, в която живея. В основата си тя се осланя за надеждата, че все още се стараем“.

„How do I related to you?“ ще включва и наскоро издадения сингъл „Kleptomaniac“. Corook първо загатна за песента с клипове с изпълнение на живо заедно с групата си, които бързо привлякоха вниманието онлайн с над 113 000 гледания и за двете видеа. Смел химн за възвръщането на собствената ни сила с „ганг“ вокали и колективна енергия, „Kleptomaniac“ се фокусира върху избора на автентичност и безкомпромисното приемане на това, което те прави различен, дори когато това кара другите да се чувстват неудобно.

„Kleptomaniac“ следва появата на изключително актуалния „Scooby“. Мрачно сатирична, самокритична песен, критикуваща консуматорството, перформативната политика, алгоритмичната агресия и класовото разделение, където разказвачът осъзнава, че не е извън системата, която съди, а активно я финансира и подхранва. „Scooby“ веднага се оказа онлайн феномен, като тийзър видеото му в TikTok събра 1,7 милиона гледания за по-малко от 24 часа след публикуването си. Видеото продължи да набира популярност през следващите дни, събирайки близо 3 милиона гледания. Нещо повече, „Scooby“ спечели аплодисменти от издания като „Brooklyn Vegan“ и „New York Times“, като Jon Pareles от последното я включи сред „8 песни, за които говорим тази седмица “ редом с Bruce Springsteen, J. Cole, Jeff Buckley и други, пишейки, че „(corook) продължава да създава измамно оптимистични песни за отчаяната абсурдност на 2020-те... Фонът е с енергични пиано акорди, а мелодията е жизнерадостна, опитваща се да се присмива на лошите новини и знаеща, че е невъзможно“.

„Scooby“ бе първата нова музика на corook след издаването на миналогодишния ѝ аплодиран дебютен албум – „committed to a bit“. Признат от „Ones To Watch“ като „зашеметяващо издание... безопасно пространство за разговори за полова идентичност, куиър любов и семейно напрежение, поднесено с първокласна поп чувствителност“ и оценен с „А“ от легендарния декан на американските рок критици, Robert Christgau, албумът показва как corook се ориентира в пресечните точки на своята идентичност, живот и любов в един променящ се свят чрез завладяваща уязвимост и запазена марка за обезоръжаващо забавно и причудливо поп творчество.

„committed to a bit“ включва предизвикателния куиър химн „THEY!“, заедно с официално лирик-видео. Похвалена от „Billboard“ като „песен, която разглежда собствения опит на (corook) в това да е небинарна и го изследва през призмата на жизнерадостната, забавна поп музика“, „THEY!“ се оказа забележителен момент, постигайки огромен онлайн успех, отчасти благодарение на изключително популярния тийзър, споделен за първи път в отговор на вредните политики и дневен ред на администрацията на Тръмп към ЛГБТ+ общността, и вече може да се похвали с повече от 1,6 милиона гледания и над 6 милиона гледания на публикациите. „THEY!“ моментално резонира както с неустоимия си чар, така и със силното си послание за приемане и приобщаване, привличайки вниманието на Кампанията за правата на човека и известни имена като Jonathan Van Ness, Meaghan Trainor и Justin Bieber. Видео на живо на corook, скандираща „THEY/THEM ENERGY!“ заедно с публиката само допринесе за популярността, като различни видеа в TikTok събраха общо над 20 милиона гледания и 4 милиона харесвания, включително публикация от самия Troye Sivan и допълнителна подкрепа от създатели на хитово съдържание.

С общ брой последователи в социалните мрежи от над 1,7 милиона, над 29 милиона гледания на видеоклиповете и над 163 милиона стриймвания по целия свят, corook отбеляза „committed to a bit“ с най-голямото си северноамериканско турне досега, включващо спирки на емблематични места като „Music Hall of Williamsburg“ в Бруклин, Ню Йорк, „Neptune Theatre“ в Сиатъл, Вашингтон, , Wonder Ballroom в Портланд, Орегон и „The Roxy Theatre“ в Уест Холивуд, Калифорния, както и фестивални изпълнения на „Treefort Music Fest“ в Бойзи, Айдахо и „Mariposa Folk Festival“ в Орилия, Онтарио. Допълнителни дати ще бъдат обявени скоро. За актуализации, моля, посетете www.corook.com/tour.

Сега, с „How do I relate to you?“, corook не просто надгражда върху своя новаторски успех – това по-скоро е отговор. Този местен проект има всички качества да бъде „Малкият локомотив, който можеше“ („The Little Engine That Could“) за corook, демонстрирайки потенциала да завладее мейнстрийма и да разпространи „THEY/THEM ENERGY!“ в свят, който дълбоко се нуждае от нея.

Сингълът „Banana peel“ вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

corook

How do I relate to you?

(Atlantic Records)

Release Date: Friday, May 29

TRACKLIST:

Scooby

You get me babe.

Kleptomaniac

Banana peel

It’s only the rest of our lives

Relate to you